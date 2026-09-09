עם שף פרטי וטיסות ישירות: הוילות היוקרתיות שהפכו לטרנד

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התופעה המפתיעה ביותר בעולם תיירות היוקרה הישראלית אינה רק הטיסות הישירות ליעדים נידחים, אלא הזינוק הדרמטי בביקוש לווילות יוקרה פרטיות – דווקא בקרב הציבור הדתי ושומר המסורת. בריאיון מיוחד עם טלי יטיב, מנכ"לית ובעלים של "ספיריט הפקות עולם", היא חשפה כיצד מהלך שנולד בתקופת הקורונה הפך למוצר מבוקש עבור מטיילים המחפשים פרטיות מוחלטת מבלי להתפשר על כשרות. "אנשים שלא רוצים מלון אלא רוצים באמת וילה פרטית על חוף הים, עם בריכה, עם שף פרטי, גם לאוכלי כשר ואנשים ששומרים מסורת – זה נותן פתרון", הסבירה יטיב.

המודל העסקי של ספיריט מבוסס על חכירת מטוסים ורכישה מוקדמת של חדרי מלון ליצירת חבילות פרימיום סגורות. יטיב הדגישה כי המומחיות המרכזית של החברה היא הנגשת נקודות קצה גלובליות: "ההתמחות שלנו היא באמת להביא ולפתוח יעדים חדשים בטיסות ישירות, ויעדים שלא הייתה נגישות אליהם".

גם בצל המורכבות הביטחונית, החברה פעלה לשמר רציפות עסקיות באמצעות שילוב חברות תעופה ישראליות וסיוע מגמישות המלונות בחו"ל. "אפשרנו ללקוחות שלנו לדחות את החופשה", ציינה יטיב, והוסיפה כי לצד התיירות הפרטית, החברה מעמיקה את פעילותה גם בהפקות קונספט תאגידיות: "המון חברות מחפשות לרגש את העובדים שלהם או את הלקוחות שלהם, ביעדים שלבד הם לא ייסעו אליהם".