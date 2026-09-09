התשתית מוכנה: "רשת החשמל לא תהיה חסם לשוק הרכבים החשמליים"

עם יותר מ-200 אלף מכוניות חשמליות בישראל, בחברת החשמל מבטיחים כי התשתית לא תהווה חסם להמשך הצמיחה. ד"ר נועם שריקי מסביר על הפתרון העתידי לעומסים, ועל הטכנולוגיה שתהפוך את המכונית החונה לעמדת אגירה

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למרות שישראל חצתה את רף 200 אלף הרכבים החשמליים, התשתית הלאומית אינה מעכבת את המעבר לחשמל וכל בקשות החיבור לטעינה קיבלו תשובות חיוביות, כך אומר ד"ר נועם שריקי, מנהל מגזר טכנולוגיות הרשת החכמה בחברת החשמל. שריקי אומר כי הגישה ברורה: "התשתית תחכה לחיבור ולא החיבור יחכה לתשתית".

מהשיחה עלה שהאתגר המרכזי של הרשת אינו נובע רק מכמות האנרגיה, אלא מהתזמון והמיקום של הצריכה. כך למשל מתחמי הטעינה הגדולים וחניוני האוטובוסים, שפועלים לצד מתקני אגירה ומתקני אנרגיות מתחדשות. הפתרון לדבריו טמון בניהול דינמי: "נכון יותר ליישם מדיניות של טעינה חכמה, מווסתת ומתוזמנת, שתעודד טעינה בשעות שבהן הביקוש נמוך או כשיש עודף ייצור סולארי".

שריקי אמר שהשלב הבא במהפכה יהיה הזרמה דו-כיוונית, כלומר לא רק מהרשת לסוללה של הרכב אלא גם מהרכב לרשת החשמל (V2G). "בעתיד הקרוב, הרכב החשמלי יוכל לא רק לצרוך אנרגיה אלא גם למכור אותה בחזרה לרשת בשעות עומס", אמר, "ברגע שהוא מזרים לרשת הוא כבר הופך להיות מתקן אגירה לכל דבר. שילוב בין בית עם פאנלים סולאריים, סוללה ביתית ורכב חשמלי יאפשר למשק הבית לנהל בעצמו את האנרגיה". הוא הדגיש כי נדרשת רגולציה שתתן לציבור תמריצים כדי לעשות זאת.

שריקי הדגיש כי חברת החשמל לא תעמוד בדרכו של השוק: "אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה אנרגטית ומהפכה דיגיטלית, ושתי המהפכות האלה מתנקזות לנקודה אחת – רשת החשמל. אנחנו הגוף שיאפשר זאת, אנחנו לא מהווים חסם".

ביזור מוחלט

תחום האנרגיה והתחבורה צועד בבטחה לעבר ביזור מוחלט של רשת החשמל והפיכתה לרשת חכמה, דיגיטלית ודו-כיוונית. המכונית החשמלית תפסיק להיות רק כלי תחבורה ותהפוך למעשה לרכיב אגירה נייד בתוך מיקרו-רשתות ביתיות ושכונתיות. בעתיד, ניהול הצריכה יתבצע באופן אוטומטי לחלוטין באמצעות אלגוריתמים שיטמיעו את תמחור החשמל המשתנה בזמן אמת. הרשת הלאומית לא רק שתצליח להזין מיליוני כלי רכב, אלא תסתמך עליהם כרשת ביטחון אנרגטית שתייצב את המערכת כולה ברגעי שיא.

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