ניסוי ניסוי ועוד פעם

הרוח נושבת קרירה, נוסיף עוד קיסם למדורה וגם נקשקש בלי די עד שיבוא אשמדאי

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הנה זה הטקסט יעלה ויבוא ויחרטט ויעלם במחי יד או הקשת מקלדת

כאן יש כותרת ביניים

ושוב טקסט משמים וחסר כל פואנטה

כאן יש טקסט בבולד אם צריך

ועוד קצת אין פואנטה בכלל

ועכשיו גם הייפר לינק לקינוח

זהו בערך