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הייצור הסיני מזנק: "שני שליש מהמכוניות בעולם יהיו סיניות"

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תעשיית הרכב הסינית נמצאת במגמת צמיחה אדירה, תוך מעבר חד מהתמקדות במנועים לפיתוח פלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות. זאת מכיוון שמהפכת הרכב החשמלי אינה רק שינוי בסוג המנוע, אלא הגדרה מחדש של מהות כלי התחבורה וגם של הכוחות הפועלים בתחום. בפאנל המומחים דנו במגמות המרתקות שמטלטלות את הענף, לצד הסיכונים הפיננסיים והספקות בנושאי אבטחת המידע שמלווים את החדירה המהירה לישראל ולעולם.

בדיון השתתפו צבי נטע, בעלים ומנכ"ל מכשירי תנועה; חזי שייב, מנכ"ל איגוד יבואני הרכב; מוטי ברטון, מנכ"ל הליסינג הפרטי בקבוצת שלמה; ועמית הראל, מנכ"ל זיקר ישראל. במהלך הדיון בלטה עובדה אחת מרכזית: כ-70% מהמכוניות החשמליות שנמכרות כבר היום בעולם - מיוצרות בסין, והיא בדרך להשתלט על כלל שוק הרכב בעולם.

על פי נתוני ארגון יצרני הרכב הבינלאומי (OICA) סין מייצרת כיום כ-32% עד 36% מכלל כלי הרכב בעולם, כלומר אחת מכל שלוש מכוניות בעולם היא סינית. בשנת 2000 חלקה של סין עמד על כ-3.5% בלבד מכלל הייצור העולמי, ומאז שנת 2019 היא מחזיקה באופן יציב בלמעלה מ-30% מהשוק. בגזרת הרכבים החשמליים הנתח של סין בייצור הגלובלי גבוה בהרבה ועומד על למעלה מ-60% מכלל המכוניות החשמליות שמיוצרות בעולם.

חזי שייב, מנכ"ל איגוד יבואני הרכב, הסביר כי הסיבה אינה רק מחיר או סוללה; בעוד שהתעשייה המסורתית ראתה במכונית קודם כול מערכת הנעה, הסינים מתייחסים אליה כאל "פלטפורמה טכנולוגית שבמקרה יש לה מספר גלגלים".

מתחרים בקצב הסילון

קצב החדירה הסינית לשוק העולמי חסר תקדים. עמית הראל, מנכ"ל זיקר ישראל, השווה בין המהפכות שעבר הענף לאורך השנים: "ליפנים לקח 30 שנה לבנות את התעשייה שלהם, לדרום קוריאנים 20 שנה, והסינים עשו את זה בתוך חמש עד שבע שנים". הראל הוסיף כי "הרכבת כבר יצאה מהתחנה", כאשר המותגים הסיניים מטפסים במהירות לקטגוריות הפרימיום ומשקיעים בנהיגה אוטונומית וברובוטקסי. שייב אף הבהיר כי החיבור בין טכנולוגיה אוטונומית לרחפנים עשוי להביא את "המכונית המעופפת" מהר מכפי שנדמה.

גם מפת הייצור הגלובלית משתנה ללא הכר. צבי נטע, בעלים ומנכ"ל מכשירי תנועה, הזכיר עד כמה השתנתה חלוקת הכוחות בעולם: "בשנות ה־50 ארצות הברית ייצרה 80% מכל המכוניות בעולם". לדבריו כיום סין כבר מייצרת כ-30 מיליון מכוניות מתוך כ-90 מיליון מכוניות שמיוצרות מדי שנה בעולם, והוא מעריך שהפוטנציאל שלה יכול להגיע בעתיד עד לשני שלישים מהייצור העולמי.

הדילמה של שוק המשומשות והחשש מסייבר

לצד הזינוק הטכנולוגי, המהירות הזו מייצרת גם סיכונים. מוטי ברטון, מנכ"ל הליסינג הפרטי בקבוצת שלמה, הסביר כי חברות הליסינג קונות אמנם יותר רכבים סיניים, אך בוחנות בזהירות את ערך הרכב בסוף התקופה. "צריך להיות זהירים", אמר ברטון, והבהיר כי ריבוי המותגים, החלפת הדגמים המהירה ושינויי המחירים משפיעים ישירות על שוק המשומשות. לדבריו, לקוחות שרוצים לצמצם את הסיכון פונים יותר לליסינג פרטי ומותירים את אי-הוודאות הפיננסית אצל חברת הליסינג.

בנוגע לחשש מסייבר ואיסוף מידע ברכבים מקושרים, טען נטע כי מכונית סינית אינה בהכרח מסוכנת יותר ממכונית אירופית מקושרת, והוסיף שהפתרון אינו הימנעות מהטכנולוגיה, אלא בניית מנגנוני הגנה מתאימים.

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פורסם לראשונה ב- 09.09.26

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