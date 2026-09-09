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ניו יורק, טוקיו והיעדים שבדרך: התחרות בשמיים מתחממת

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ארקיע, שבמשך שנים זוהתה בעיקר עם הקו הקצר לאילת, מפעילה כיום צי של ארבעה מטוסים רחבי גוף וחצתה את רף שני מיליון הנוסעים. בריאיון עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל החברה, רגע לפני המראת טיסה 991 לניו יורק, הוא חשף את התרחבות החברה לטווחים הארוכים. "היום אנחנו לקראת סוף 2026 וארקיע כבר עם ארבעה מטוסים רחבי גוף ועם טיסה יומית לניו יורק", הוא אומר.

על רקע התגברות התחרות עם חזרתן הצפויה של החברות האמריקאיות, ברלוביץ' מעריך כי התחרות תטיב עם הצרכן: "כל החברות מתחילות להתכוונן על מחירי חורף לניו יורק... אנחנו נציע טיסות אפילו בפחות מ-1,000 דולר הלוך ושוב". במקביל, ארקיע מעמיקה אחיזה במזרח. בסוף אוקטובר היא צפויה להשיק טיסה ישירה לנריטה שבטוקיו, המצטרפת לבנגקוק, פוקט והאנוי. "המזרח תמיד היה יעד אטרקטיבי מאוד לישראלים", הסביר.

פתיחת נתיבי טיסה קצרים באזור עשויה לקצר את זמני הטיסה – עד לעשר שעות לתאילנד ופחות מחמש שעות למומבאי שבהודו. לצד שדרוג חוויית הטיסה במחלקות פרימיום ועסקים והשקת מועדון נאמנות חדש, ברלוביץ' מסתכל קדימה ומבטיח: "אני יכול להבטיח שב-2027 ארקיע תצא עם לפחות שניים-שלושה יעדים חדשים".

מטוס איירבוס A321 Neo LR של ארקיע

ענף התעופה לטווחים ארוכים בישראל צועד בבירור לעבר תחרות מחירים עזה וקיצור זמני טיסה הודות לשינויים גיאופוליטיים והתבססות על קווים ישירים ליעדי מפתח באסיה ובצפון אמריקה. בעתיד הקרוב, חברות התעופה המקומיות יצטרכו להציע שילוב של מחירי נגישים עם חוויית שירות משודרגת, כאשר קיצור נתיבי הטיסה מעל שמי האזור יציב סטנדרט חדש ויהפוך יעדים רחוקים לנגישים ומהירים מאי פעם.

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