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גז בניוטרל מארח: רונן יבלון, מנכ"ל ג'ילי ישראל

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מה באמת עומד מאחורי ההצלחה בישראל של מותג הרכב הסיני ג'ילי, הראשון להפוך משפחתית חשמלית ללהיט מכירות. ואיך מתמודד המותג הוותיק הזה עם נחשול היצרנים הסיניים ששוטף את שוק הרכב המקומי בשנתיים האחרונות. מי שיכול לענות לשאלות האלה הוא רונן יבלון, מנכ"ל המותג בישראל מיומו הראשון כאן.

על כל אלה ועוד הוא שוחח עם איציק שאשו, שאירח אותו בפודקסט הראשון של "גז בניוטרל" מבית iCar. שיחה שגלשה גם להרגלי הרכישה המקומיים, השינויים התכופים שנוחתים על תעשיית הרכב בקצב מהיר שלא היה כמותו, ולא פחות חשוב - לאן כל זה הולך. אוקיי, נוסעים מכאן!

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