נקרעת בין סין למערב: וולוו במתקפת דגמים, אבל לפי אזורים

אירופה והמערב יקבלו מכוניות שוולוו מגדירה "מפיתוח עצמי", עבור הסינים ישווקו דגמים מפיתוח ג'ילי. מלחמת הסחר וחסמים ביורוקרטיים הכריחו את וולוו לפתח שתי אסטרטגיות, ויכול להיות שיצרניות אחרות יאמצו זאת

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וולוו צפויה להשיק 13 מכוניות חדשות בשלוש השנים הבאות. אבל כמה מהן תוכלו באמת לראות במציאות? תלוי היכן אתם חיים - האם בסין וסביבתה או אחת ממדינות המערב. נזכיר כי וולוו מוחזקת כיום בבעלות מלאה של ג'ילי הסינית, וחולקת פלטפורמות עם מותגי הקבוצה השונים, בהם ג'ילי עצמה, סמארט, פולסטאר, לינק אנד קו וזיקר.

לפי מידע שמפרסמת היצרנית השוודית לגבי האסטרטגיה שלה לשנים הבאות, מכסי המגן שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד (כמעט) כל מדינות העולם, מכסי המגן של אירופה נגד חשמליות מתוצרת סין לצד חסמים ביורוקרטיים אחרים, הובילו לכך שהיצרנית נדרשת להציג מכוניות מותאמות למערב מחד, ובו זמנית משפחת דגמים נפרדת לגמרי עבור הסינים.

עבורנו - והתקינה האירופית שמשמשת אותנו - וולוו מכינה שבעה דגמים חדשים. אלו יתבססו על פלטפורמות ה-SPA2 ו-SPA3 של היצרנית, שתוכננו למכוניות חשמליות בלבד (SPA2 מ-2023 הלאה) והיברידיות או חשמליות (SPA3 מ-2026). עד עתה, הראשונה כללה את פולסטאר 3, וולוו EX90 ו-ES90 החשמליות, והשנייה רק את ה-EX60 של וולוו. דגם שני יהיה הפולסטאר 7, פנאי קומפקטי שיושק ב-2028.

עבור המערב, וולוו תייצר במפעל טורסלנדה שבשוודיה רכבי נוסעים בגודל בינוני, כלומר קטנים מה-ES90, מחנט בבלגיה יגיעו כלי רכב קומפקטיים ובינוניים, ועל פס הייצור של וולוו בקוז'יצה, סלובקיה, יורכב כלי רכב בגודל בינוני. אילו? השוודים עדיין לא מוכנים לספר.

וולוו אישרה לייצור גם כלי רכב גדולים, כלומר בסביבות גודל ה-XC90, במפעלה האמריקאי בצ'רלסטון, דרום קרולינה. לפי ההערכות, אחד הדגמים החדשים לפחות יהיה גרסה גדולה עוד-יותר של ה-XC90, שתתחרה בב.מ.וו X7 ואודי Q9. זה יהיה רכב שבעה מושבים שיסייע לוולוו להיכנס לקטגוריית רכבי הפנאי בגודל מלא, הפופולרית מאוד בארה"ב ושהיצרנית לא מתחרה בה לפי שעה.

בצד השני של האוקיינוס השקט, בסין, וולוו מתכננת שישה דגמים חדשים בגודל בינוני וגדול. בניגוד לדגמים למערב, אלו ישתמשו בפלטפורמת EEA של ג'ילי, בעלת הבית של וולוו, כלומר יהיו למעשה כלי רכב סיניים בעיצוב והתאמה לסגנון השוודי. זוהי הרחבה משמעותית של הסינרגיה בין השוודים לבעלת הבית, זאת לצורך חסכון בעלויות ובזמן פיתוח, מה שיאפשר ליצרנית להיות זולה יותר בסין - בה מתנהלת כיום מלחמת מחירים עזה בין היצרניות המקומיות לתוצרת המערבית.