החשדות נגד ג'ילי: זייפה לכאורה את נתון בסיס הגלגלים

גורמי הממשל בסין טוענים כי נמצאה אי התאמה בין נתון בסיס הגלגלים של ה-E2 כפי שדיווחה היצרנית, לבין הנתון שנמדד בפועל. הסינים: "ננקטו צעדים"

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בקצרה:

בסיס הגלגלים של ג'ילי E2 קצר יותר מהמובטח

הפער: כ-3 ס"מ לכל הפחות

פערים נמצאו גם בצריכת הדלק של BYD

אופס, טעות: משרד התעשיה וטכנולוגיית המידע של סין (MIIT), האחראי על רישום נתונים של דגמי רכב חדשים, הודיעה כי נמצאה "אי התאמה" בנתונים של שני דגמים לפחות. המקרה החריג והמסקרן יותר הוא זה של ג'ילי EX2, מכונית הסופר-מיני החשמלית שאצלנו ובאירופה תיקרא בשם E2, ובסין משווקת תחת השם שינגיואן.

על פי הודעת MIIT, נמצא פער של יותר מאחוז אחד בין הנתון עליו הצהירה היצרנית - 265 סנטימטרים - לבין הנתון שנמדד בפועל. גורמי הממשל לא פרסמו מהו שיעור החריגה המדויק, אך מדובר בפער לא מבוטל של 2.65 ס"מ לפחות.

בנוסף הודיעו הסינים כי נתגלו פערים משמעותיים בנתון צריכת הדלק של BYD קין L, מכונית סדאן היברידית-נטענת שאיננה משווקת בישראל. הפערים נתגלו במצב שבו הרכב שומר על הסוללה לנסיעה עתידית ובינתיים משתמש בכוח מנוע הבנזין בלבד. מקרים נוספים של אי-התאמה נמצאו גם בכמה משאיות ואוטובוסים.

הרגולטור הסיני הודיע כי ננקטו צעדים כנגד שתי היצרניות, אך לא פרסם מהם אותם צעדים. הוא גם קרא ליצרני הרכב הסיניים "להקפיד על בקרה בתהליכי הייצור ולהתנגד בתוקף לתחרות לא רציונלית", שעל פי הנרמז היא זו שהובילה את יצרניות הרכב לזייף את הנתונים.

מה אנחנו חושבים: פערים בנתוני היצרן של צריכת הדלק הם כבר מזמן לא ביג-דיל, וממילא איש איננו מתרשם מנתוני הצריכה הדמיוניים של מכוניות היברידיות-נטענות. אבל זו הפעם הראשונה בה אנו נתקלים בזיוף של נתון בסיס הגלגלים, ועוד בפער גדול יחסית. ומכיוון שקשה לטעון ל"טעות" בנתון שאותו קל יחסית למדוד, לא ברור לנו איך אירוע כזה יכול להתקיים כלל.