יד שנייה: מותג הרכב הסיני EVEASY עובר ליבואנית אחרת

יבואנית הרכב פריסבי ויתרה על זיכיון הייבוא של מותג הרכב הסיני-חשמלי, UMI ויתרה על פורת'ינג. בשני המקרים מותגים שלא הצליחו להתרומם בשוק הישראלי. מי שקפצה על ההזדמנות היא אוטו-חן, שבטוחה כי תצליח יותר. אלה הדגמים שבדרך

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בקצרה:

אוטו-חן קיבלה זיכיון לשני מותגים סיניים

שניהם נוסו קודם אצל יבואניות גדולות יותר

השיווק יפתח בתחילת 2027

זכיונות מתגלגלים: אחרי שקיבלה את הזיכיון לייבוא מותג פורת'ינג שנכשל תחת ידיה של UMI, אוטו-חן (מקבוצת בליליוס) תנסה לשקם גם את המותג EVEASY, שלא זכה להצלחה אצל פריסבי (לשעבר קרסו מוטורס). בסך הכל מדובר במותג הסיני השלישי שתשווק אוטו-חן, לצד מקסוס הוותיקה יותר. בשנים האחרונות ניסתה היבואנית את מזלה גם עם איווייז שפשטה רגל ועם נטע, שם הפעילות נעצרה עוד לפני תחילת השיווק.

EVEASY, מותג החשמליות של היצרנית הסינית JMEV, החל את דרכו במסגרת שיתוף פעולה עם רנו, וכך קיבלה הלימו המשפחתית את התקינה האירופית. לאחרונה פרשה רנו מן המיזם, ואילו JMEV החליטה לנסות את מזלה באירופה באופן עצמאי. שיווקה של הלימו הוותיקה ייפסק, כאשר האחריות והשירות לכ-1,700 הלקוחות שרכשו את הרכב תינתן על ידי אוטו-חן.

הדגם הראשון שינחת בישראל תחת היבואנית החדשה, ברבעון הראשון של 2027, הוא ה-Ewind, שבסין נמכר גם תחת השם JMEV Yichi 05S וגם בשם LS Auto LEV 01, כאשר הוא מיוצר על ידי חברה סינית אנונימית בשם לונגשנג אוטו. מדובר ברכב פנאי חשמלי באורך של 464 ס"מ עם בסיס גלגלים של 277 ס"מ, ממדים דומים לאלו של ג'ילי E5 ואיון V.

הוא יצויד במנוע חשמלי קדמי בהספק של 225 כ"ס שיאפשר זינוק ל-100 קמ"ש בתוך 8.9 שניות, בעוד סוללת 70.4 קוט"ש תספק טווח מוצהר של 460 ק"מ. לצידו או מעט אחריו ישווק כאן דגם נוסף, ובכל מקרה ביבואנית מצהירים כי השיווק יפתח רק לאחר שיושלמו הליכי התקינה האירופית.

מהיבואנית פריסבי נמסר בתגובה: "בשלוש השנים האחרונות משווקת קבוצת פריסבי את EVEASY, מכונית חשמלית שפותחה בשיתוף פעולה בין קבוצת רנו לחברת JMEV הסינית, באולמות המותג רנו. לאור הפסקת הקשר בין שתי החברות ולאחר בחינת המוצרים העתידיים של JMEV החליטה פריסבי שלא לחדש את שיתוף הפעולה.

קאמבק נוסף: לצידם של דגמי EVEASY, תתחיל אוטו-חן לשווק גם את דגמי פורת'ינג (מבית היצרנית דונגפנג), לאחר שקיבלה את זיכיון היבוא. בשנתיים האחרונות יבואנית המותג היתה UMI, שמסרה כ-1,200 יחידות משני דגמים חשמליים: רכב הפנאי פריידיי ומשפחתית הסדאן S7. שני הדגמים יובאו ב"סדרות קטנות" בכמות מוגבלת, ללא תקינה אירופית, ולא זכו להצלחה לאחר שמכוניות רבות נמכרו בהנחות עתק בעסקאות "אפס קילומטר", ולאחר שנרשמו תלונות חריפות על השירות.

הפעם צפויה היבואנית לשווק צמד רכבי פנאי-היברידיים נטענים, שהוצגו בתערוכת פריז וצפויים להימכר בקרוב גם באירופה. הראשון הוא רכב פנאי קומפקטי באורך של 455 ס"מ עם בסיס גלגלים של 271.5 ס"מ, ממדים דומים לאלו של לינק אנד קו 01 וליפמוטור B10. הוא ישווק עם סוללה בקיבולת נדיבה של 39 קוט"ש, שתבטיח טווח חשמלי של 210 ק"מ (בתקן WLTP) המערבי, לצד מנוע בנזין בנפח 1.5 ליטרים.

השני הוא רכב פנאי עם מקום לשבעה נוסעים בשם TK7, עם אורך של 483.5 ס"מ ובסיס גלגלים של 290 ס"מ, ממדים דומים לאלו של ג'אקו 8. גם הוא יציע הנעה היברידית-נטענת, עם מערכת הנעה דומה וטווח חשמלי של 190 ק"מ. סידור המושבים שונה מהמקובל בקטגוריה, עם צמד מושבי קפטן בשורה השניה וספסל לשלושה בשורה האחורית.