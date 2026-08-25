רנו משדרגת את ה-5, גם בישראל. ועכשיו גם במחיר אטרקטיבי?

באירופה היא זוכה להצלחה מרשימה, בישראל מונע ממנה תג-מחיר גבוה השגים דומים. האם תוספת לטווח הנסיעה ויותר אבזור ישכנעו אתכם לשקול אותה בכל זאת? הפרטים בפנים

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רנו מרעננת את ה-5, הסופר-מיני בעיצוב רטרו החשמלית. לאחר זכייתה בתואר מכונית השנה באירופה עם השקתה, הפכה הקטנה של רנו להצלחה מסחרית מרשימה, הגיעה גם לישראל. אלא שאצלנו היא נתקלה בקבלת פנים צוננת יותר שכן לפי נתוני איגוד יבואני הרכב, רק 15 יחידות ממנה נמסרו השנה. ללא ספק, פועל יוצא של תג-מחיר - 169 אלף שקלים לפני רישוי ומע"מ - שנתפס בקרב לקוחות כגבוה מדי עבור המכונית הקטנה.

כעת מרעננת רנו את הדגם, עם שיפורים למערכת ההנעה וליעילות האווירודינמית, שהובילו לצמיחה קלה בטווח הנסיעה. גרסת הבסיס, עם סוללת 40 קוט"ש, 120 כ"ס ושמדורגת אצלנו עם טווח של 306 ק"מ (312 באירופאי), עולה כעת ל-315 ק"מ ללא שינוי להספק או לסוללה. הגרסה הבכירה, עם 150 כ"ס וסוללת 52 קוט"ש, משפרת מ-407 ק"מ טווח במפרט הישראלי (410 באירופאי) ל-430 ק"מ, שיפור מכובד של כמעט 5%.

לצד שתי אלו, גרסה מוזלת שהוצעה באירופה – אך לא בישראל – זוכה לעדכון משמעותי יותר. זו מקבלת מנוע חדש שפותח לטווינגו, עם 110 כ"ס במקום 95 כ"ס, וגם סוללת LFP חדשה עם קיבולת של 36.5 קוט"ש, שמאפשרת טווח נסיעה של 305 ק"מ. גרסת הבסיס מוצעת לראשונה גם עם אפשרות טעינה מהירה (DC) בקיבולת של 80 קילוואט.

עוד בשדרוגים אותם רנו תציג בהופעת בכורה בתערוכת פאריז באוקטובר הקרוב: שני גוונים חדשים, אדום כהה וטיטניום; תא הנוסעים באחת הגרסאות מחליף מושבים צהובים בכחולים; מדבקות חדשות יוצעו לגג ולספוילר האחורי; וגם – תוכלו מעתה לבחור חישוקים קלים בצבע זהב.

גם האבזור משתדרג קלות, כולל טעינה אלחוטית מהירה יותר לנייד (תקן Qi2) עם תושבת מגנטית ומקוררת למניעת התחממות בזמן הטעינה, ושמירה על קצב טעינה של 50% בשעה. את הפקודות הקוליות במערכת המולטימדיה תנהל מעתה סייעת AI של גוגל, ג'מיני, במקום הסייעת הקלאסית – עדכון שצפוי כפי הנראה להגיע גם לבעלי מכוניות קיימות באמצעות עדכון מהאוויר. בנוסף, באירופה תוצע מערכת e-Call למקרי חירום, כולל קישוריות מתנה של 2 ג'יגה-בייט לחודש לשלוש שנים.

בצד הנהיגה, רנו גם מעדכנת את מערכת ההתאמה האישית. במקום מייסנס (MySense) תוצע המערכת המתקדמת יותר שנחנכה בקליאו החדשה, שכוללת מעבר אוטומטי בין מצבי חסכון, נוחות וספורט. אלו משנים את תגובת המצערת, תגבור ההיגוי ומאפייני נהיגה נוספים בהתאם לאופי הנהיגה של הנהג. למשל בעקיפה המערכת עוברת אוטומטית ל"ספורט" לאספקת כוח מהירה, באזור עירוני ל"חסכון" וכדומה. המעבר למערכת החדשה מבשר עם זאת גם על ויתור על מתג השליטה הנפרד על גלגל ההגה, לטובת שליטה נוחה ובטוחה פחות מהמסך, אם כי רנו מבטיחה שניתן מעתה לבצע שינויים גם בפקודה קולית.