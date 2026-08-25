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ממש התגעגעתם לווייפר? אז דודג' מכינה לכם הפתעה

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דודג' מחממת על הקווים גרסת על לצ'ארג'ר, מכונית השרירים שהושקה בדור הנוכחי כחשמלית (מושמצת) וזמן קצר לאחר מכן בגרסת שישה צילינדרים בנזין - גם מושמצת, אבל פחות. אלא שהביקורות היו פושרות יחסית לדורות קודמים, ונהגים חזרו וביקשו יותר ביצועים ודרמה.

אז ה"מוטור-טרנד" מדווח מפי מקורות בסטלנטיס, יצרנית דודג', שהתפילות שלכם נענו: ביצרנית מכינים גרסת על של הצ'ארג'ר, שתמוצב ככמעט-מחליפה של הווייפר המופרעת משנות ה-90, מכונית העל יוצאת הדופן עם העיצוב העגלגל ומנוע עצום (החל מ-8 ליטר. כן). זו יוצרה מ-1991 עד 2017 (עם הפסקות קצרות פה ושם) והפכה כמעט מיד לקלאסיקה מוטורית שלא ברור מה הייתה יותר - אהובה או מפחידה.

לפי טים קוניצקי, מנהל המותגים האמריקאים של סטלנטיס, המכונית החדשה לא תהיה מכונית על, אלא "היפר-שרירים", כלומר גרסת קצה של הצ'ארג'ר שתציע יותר ביצועים ודרמה, אבל תהיה פחות מופרעת.

השם שניתן לפרויקט הוא קופרהד - שם שמגיע כמו הווייפר מעולם הנחשים. למטיבי הלכת ביניכם השם צריך להיות מוכר: דודג' כבר השתמשה בו ב-1997 למכונית רודסטר תצוגה ספורטיבית ברוח הווייפר. כמו עכשיו, הקופרהד של שנות ה-90 הייתה אמורה להגיע לייצור כמיני-וייפר מוזלת, מה שלא קרה לבסוף.

הפעם נראה שלפרויקט יש יותר סיכוי להגיע לבשלות, ולפי הדיווחים בדודג', היא מכוונת לגרסת העל של פורד מוסטנג, ה-GTD, כמו-גם הגרסה הכי קיצונית של שברולט קורבט. בהתאם, ההערכות הן שהיא תחזיר את מנוע ההמי V8 שכל-כך חסר בצ'ארג'ר הנוכחית, אך לא נשללה עדיין האפשרות שתוצע עם גרסה מוגדשת של מנוע ההוריקן שישה צילינדרים בטור.

בכל מקרה הפרויקט, כך על-פי הדיווח, עדיין רחוק יחסית מאולמות התצוגה. המכונית, אם תאושר סופית לייצור, תוצע החל מ-2029, כלומר במקביל למתיחת פנים של הצ'ארג'ר.

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