לידיעת צה"ל: זה הרכב המבצעי הלא מאויש של שברולט

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בקצרה:

ג'נרל מוטורס הציגה רכב מבצעי אוטונומי

על בסיס טנדר סילברדו 3500HD עם חיזוק חשמלי

ניסויים ראשונים צפויים החל מאמצע 2027

בלי נהג: GM דיפנס, חטיבת הרכב הביטחוני בענקית האמריקאית, הציגה בתערוכה הצבאית AUSA בוושינגטון ה-UGV (ר"ת Unmanned Ground Vehicle) כרכב מבצעי אוטונומי ללא נהג. לדברי היצרנית הוא מיועד לביצוע משימות לוגיסטיות בשטח מאוים, מבלי לסכן צוות לוחמים. אב-טיפוס ראשון יסופק עבור תהליך ניסוי בצבא האמריקאי בעוד כשנה.

על בסיס טנדר: כבסיס משמש שברולט סילברדו 3500HD בגרסת חישוק-כפול, עם קבינה וארגז שהוסרו ובמקומם הוצב משטח מאחור עליו ניתן להעמיס ציוד, אמצעי לחימה וגם להתאים אותו לפינוי פצועים, עם כושר העמסה עומד על 3.6 טון, כ-300 ק"ג יותר מהגרסה האזרחית.

הרכב משלב סוללת 102 קוט"ש שמגיעה מקאדילק ליריק, המעניקה אנרגיה למערכות חיצוניות באופן חרישי במקום גנרטור רועש. ניתן לטעון אותה מהשקע או באמצעות המנוע המוצב מלפנים ואחראי על ההנעה.

GM לא ציינה האם מדובר במנוע טורבו-דיזל (דורמאקס) או בנזין, אבל בכל מקרה סביר להניח שההנעה תהיה כפולה עם הילוך כוח ונעילת דיפרנציאל אוטומטית מאחור. אב הטיפוס מצויד גם בצמיגי שטח אגרסיביים. בגרסאות האזרחיות שברולט מציעה מערכת PTO (ר"ת Power Take-Off) המאפשרת הפעלת משאבה הידראולית לטובת מכשירים שונים.

מה אנחנו חושבים: רכב מבצעי אוטונומי לגמרי או נשלט מרחוק מאפשר לבצע משימות ניוד חשובות בלי לסכן חיי אדם. אבל בשונה משילוב אפקטיבי של כלי טיס בלתי מאויישים בעולם התעופה הצבאית, אף אחד מהקונספטים שהוצגו עד כה לרכב קרקעי לא הגיע לבשלות הנדרשת לפעילות מבצעית.

בין היתר בגלל קושי בשליטה מרחוק מסיבות טופוגרפיות או חסימות GPS, דרך יכולת לא טובה מספיק של זיהוי תוואי שאינו מסומן.

מבחינה זו הרכיב המעניין ביותר בקונספט של GM לא נוגע לרכב עצמו, אלא למערכות הניהוג בהן יצויד. היצרנית האמריקאית לא מפרטת בינתיים כיצד היא מתכננת לפתור את האתגרים, אבל אנחנו משוכנעים כי בכל מקרה זה רק עניין של זמן.