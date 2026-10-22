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עוד לא הגיעה וכבר התעדכנה: ניו שידרגה פיירפליי

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

  • ניו משדרגת את הפיירפליי הקטנה
  • עם סוללה גדולה וטווח משופר
  • לישראל היא תגיע עם סוללה קטנה

לטווח ארוך: ניו הציגה גרסה משודרגת לפיירפליי, החשמלית הקטנה ביותר שלה ותשובה סינית למתחרות כמו מיני אייסמן ורנו 4. בעוד בסין היא הוצגה כבר לפני שנתיים ובאירופה היא משווקת כבר מזה שנה, לישראל היא תגיע רק ברבעון הראשון של 2027, בגרסה שלפני העדכון.

השינוי המרכזי מתבטא בסוללה גדולה יותר, 60 קוט"ש לעומת 42.1 קוט"ש עד כה, שתאפשר טווח נסיעה גדול משמעותית הצפוי לעמוד על כ-450 ק"מ, כ-120 ק"מ יותר מהסוללה הצנועה. ניו לא פרסמה פרטים אודות מערכת הטעינה המהירה וגם לא על אפשרות להחלפה מהירה של הסוללה בדומה לדגמים הבכירים שלה, אותה הבטיחה לשלב בפיירפליי עוד בזמן השקתה אך לא ביצעה זאת עד כה.

מה עוד צריך לדעת: בשונה מהמתחרות האירופאית לפיירפליי תצורת הנעה אחורית, במקרה של הגרסה העדכנית עם הספק גבוה במעט (166 כ"ס, 23+). נתוני ביצועים לא פורסמו אך הם צפויים להיות דומים, עם כ-8 שניות בזינוק ל-100 קמ"ש. קוטר הסיבוב שלה עומד על 9.4 מטר, קטן בכ-1.5 מטר ממתחרות אירופיות. בנוסף היא מציעה תא מטען מלפנים (92 ליטר) בנוסף לאחורי (404 ליטר).

המראה נותר ללא שינוי, ומבחינה זו היא עדיין אחת הסיניות הבודדות שנראות טוב מבלי להציג העתק כלשהו. גם סביבת הנהג נותרה זהה עם לוח מחוונים דיגיטלי ("6) ומסך מגע גדול ("13.2) האחראי על תפעול כלל המערכות.

מה אנחנו חושבים: הפיירפליי הרשימה מאוד בעת השקתה, בעיקר הודות למראה ייחודי ופלטפורמה ייעודית שאפשרה ניצול חלל יוצא דופן. בסין היא זוכה להצלחה יחסית, באירופה פחות, בין היתר עקב נתון טווח מאכזב. הגרסה העדכנית יכולה הייתה להזניק אותה מסחרית, אבל בינתיים היא מיועדת רק לשוק הסיני.

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