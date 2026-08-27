הריקול הבטיחותי העצום של טסלה: עדיין ללא תגובה בישראל

יצרנית המכוניות החשמליות הודיעה על ריקול בטיחותי של כ-3 מיליון כלי רכב שיוצרו בסין מדגמי 3, Y, S ו-X, אותו תבצע החל ב-25 בספטמבר. הנציגות הישראלית: אין תגובה

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טסלה הודיעה לפני מספר ימים כי בעוד כחודש (ב-25.9) תחל בביצוע ריקול בטיחותי למיליוני מכוניות מתוצרתה שיוצרו בסין. בסך הכל מדובר ב-2.98 מיליון מכוניות מדגמי 3 ו-Y הפופולריים, יחד עם דגמי S ו-X הוותיקים יותר. נציגות טסלה בישראל ביקשה שלא להגיב.

בכל המקרים מדובר בעדכון תוכנה שיתבצע אוטומטית ובמסגרתו הדגמים המוזכרים יסיטו את חלונות הרכב מטה במקרה של תאונה כדי לסייע בחילוץ הנוסעים. בנוסף יוצמדו מדבקות הוראה-התרעה שיאפשרו לזהות טוב יותר את מנגנון פתיחת הדלת. כך הודיע משרד התחבורה הסיני.

זאת לאחר שורה של תאונות קשות וקטלניות בחלקן, בהן לפי הדיווח לא הצליחו נוסעי טסלות מעורבות לחלץ עצמם מהרכב, בין היתר כתוצאה מבעיית זיהוי מנגנון פתיחת הדלתות המכני, שמוסתר בתחתית הדלת. זאת לאחר כשל בפתיחת הדלתות האלקטרונית הרגילה, באמצעות מתג. טסלה אגב אינה לבד, שכן גם יצרניות סיניות נוספות יתבקשו לבצע ריקול דומה. זאת מאחר והתקן בסין שונה לאחרונה, ובמסגרתו יש לאפשר פתיחה מכנית של הדלתות מחלקן הפנימי והחיצוני. ריבוי הפתרונות החשמליים לפעולה זו הפך - כך הוחלט בסין - לסכנה שדורשת התערבות.

וזה אינו הריקול היחיד. טסלה תבצע ריקול נוסף ב-2.74 מיליון מכוניות מדגמי 3 ו-Y שיוצרו בסין, כאשר במסגרת הריקול הזה תעודכן התוכנה האחראית על ניטור פני נהג (לזיהוי הסחת דעת ועייפות) בזמן שמערכות הסיוע בנהיגה מופעלות. זאת במטרה לצמצם את הסיכון לתאונה במקרה של אי-תגובת נהג לסכנה על הכביש.

מה אנחנו חושבים: טוב מאוד. ראשית, הערנו לא פעם כי מנגנון חשמלי לפתיחת דלתות, בעיקר כאשר מדובר במתג קטן מידות, הוא עניין נחמד אסתטית, אך לא נוח בעליל וברור לחלוטין מדוע הוא פחות מוצלח במקרה של תאונה, עוד לפני בעיית הפסקת החשמל שאינה מאפשרת לו לפעול כהלכה. וכך גם לגבי ידיות פתיחת הדלתות הנשלפות שהפכו בשנים האחרונות לעניין שבשגרה. זה נראה טוב, אמור להקטין את צריכת האנרגיה ולהגדיל את הטווח (אך בפועל זה חסר משמעות), ושוב, נראה טוב. אבל זה מעיק ומציק, לא נוח לא בטיחותי.

לא ברור מדוע טסלה לא מבצעת (עדיין) ריקול דומה גם בחלקים אחרים של העולם, אבל אין לנו ספק שזה יגיע.