מותג חמישי לצ'רי בישראל: iCaur

רכב הפנאי ההיברידי-נטען יהיה ראשון מבית המותג החדש, אף הוא מקונצרן צ'רי הסיני ותחת כנפי היבואנית סמלת. שאר מותגי הקונצרן מיוצגים על ידי פריסבי וכלמוביל

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חברת סמלת, יבואנית פיאט, אבארט, ג'יפ, קרייזלר, ראם, סובארו, איווקו, מזראטי, פרארי, סובארו והמותגים הסיניים ליפמוטור, וויי והונגצ'י, תתחיל בקרוב בשיווק מותג סיני נוסף: iCaur. המותג מבית צ'רי נוסד רשמית באפריל 2023 בתערוכת שנגחאי, לאחר שהשם היה בשימוש במספר דגמים של צ'רי בעיקר בסין.

בכך משווקת צ'רי בישראל לא פחות מחמישה מותגים שונים על ידי שלושה יבואנים. צ'רי ולפאס על ידי פריסבי, אומודה וג'אקו אצל כלמוביל, וכעת iCaur אצל סמלת.

לדברי גילי פריאנטה, מנכ"ל סמלת, "אנחנו גאים להביא את iCAUR לישראל ורואים בכך נדבך נוסף בצמיחה של סמלת ובהעמקת השותפות עם Chery בכלל. אנחנו מאמינים שהצרכן הישראלי מעוניין ביותר ממוצר פונקציונלי - הוא יודע להעריך אופי, נוכחות טכנולוגיית קצה וייחודיות ברכב שמבטא את סגנון החיים שלו ו-iCAUR נועד בדיוק עבור הקהל הזה".

ההשקה הרשמית של המותג צפויה בנובמבר הקרוב, לאחר שמכוניות ראשונות שייצאו מישראל לסין באוקטובר צפויות לנחות כאן. דגם ראשון יהיה ה-V27, רכב פנאי בגודל בינוני עם הנעה חשמלית ומנוע בנזין כמאריך טווח (REEV).

אורכו 491 ס"מ ורוחבו 198 ס"מ, הוא מציע מרכב זוויתי עם חמש דלתות בעיצוב שטח קופסתי. למרות המידות הנדיבות, הוא אינו זמין לפי שעה בגרסת שבעה מושבים, ומסתפק בחמישה בלבד. לרכב זה מנוע 1.5 ליטר טורבו-בנזין שמשמש כמאריך טווח, ותומך במנוע חשמלי עם 252 כ"ס בגרסת הנעה אחורית, או שני מנועים ו-457 כ"ס בגרסת ההנעה הכפולה.

ל-V27 טווח חשמלי תיאורטי של 210-200 ק"מ (לפי התקן הסיני המקל) בסיוע סוללת LFP עם קיבולת של 34.3 קילוואט. מפרט טכני מלא לשוק הישראלי עדיין לא פורסם, אך סביר כי הטווח יעמוד על כ-150 ק"מ בתקינה האירופית המשמשת בישראל. בסיוע בנזין, טווח הנסיעה בתקן הסיני עומד על עד 1,230 ק"מ.