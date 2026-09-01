100 ק"מ בלי בנזין: לקסוס משדרגת את ה-NX

הרכב הנמכר ביותר של לקסוס זוכה לעדכון מקיף, כולל גרסה נטענת משקע עם טווח חשמלי שזינק ב-40% והבטחה לשיפור באיכות הנסיעה, אבל גם פחות מתגי תפעול בתא הנוסעים. ומתי הוא צפוי בישראל?

Getting your Trinity Audio player ready...

רכב הפנאי הקומפקטי של לקסוס זוכה למתיחת פנים מקיפה. קצת יותר מחמש שנים אחרי שהוצג הדור השני ביוני 2021, הוא מקבל עיצוב מחודש בחוץ וחדש לגמרי בפנים, כזה המתבסס על פחות מתגים פיזיים ויותר שימוש במסך המולטימדיה ובמתגי מגע אלקטרוניים מתחתיו.

הגרסה ההיברידית-נטענת הבכירה משדרגת משמעותית את הטווח החשמלי, שיעמוד כעת על "יותר מ-100 ק"מ" בין טעינות, ויכלול לראשונה אפשרות לטעינה מהירה. ה-NX המחודש צפוי להגיע אלינו כפי הנראה בסביבות אמצע 2027, לאחר שיושק באביב באירופה.

המרכב המעודכן כולל סבכה קדמית משולבת בפגוש, יחידות תאורה חדשות ופתחי אוורור אנכיים. מאחור יש כעת פס תאורה דומיננטי יותר בין יחידות התאורה, שכולל בחלקו העליון גם כיתוב "לקסוס" מואר. חישוקים קלים בעיצוב חדש, בגודל של בין "17 ל-"20, משלימים את העדכון.

בתא הנוסעים השינוי גדול יותר. כאן תמצאו קונסולה קדמית חדשה לחלוטין, שמחליפה את מסך המולטימדיה המשולב במסך צף נפרד. ה-NX מוותר על המסך הקטן ברמות הגימור הבסיסיות ("9.8) לטובת מסך "14. לנהג יש לוח מחוונים דיגיטלי בגודל "12.3, והפרדת המסך איפשרה עיצוב חדש עם קווים אופקיים, שמקנים לתא מראה רחב ואלגנטי יותר.

מנגד, לקסוס בחרה לצערנו גם בהפחתת מספר המתגים המסורתיים, למשל למיזוג, ובמקומם יש לוח תפעול חבוי מתחת למסך הנעלם בכיבוי המנוע ונדלק עם הנעת הרכב, ופועל במגע האצבע על ה"מתג" המתאים. העיצוב החדש מגיע בהשראת ה-ES ו-TZ החדשים, ומביא עמו גם גלגל הגה עם כיתוב "לקסוס" במקום סמל ה-L וקוטר קטן בס"מ מבעבר.

גם יחידות הכוח עודכנו, ובמיוחד ה-"450h+", הגרסה הבכירה של ה-NX. לזו עדיין הנעת בנזין היברידית-נטענת משקע (PHEV), אך כעת עם סוללת 23 קוט"ש במקום 18 קוט"ש וטווח נסיעה חשמלי תיאורטי שזינק ב-40% ליותר מ-100 ק"מ בין טעינות, כך לפי היפנים. זמן הטעינה אף הוא צפוי להתקצר משמעותית – תודות ליכולת טעינה מהירה ראשונה (DC) בתולדות דגמי ה-PHEV של לקסוס. שימוש בעמדה מהירה תאפשר טעינה מ-10 ל-80 אחוזים בתוך 30 דקות.

הסוללה החזקה יותר, שממוקמת ברצפת המרכב ומסייעת להקשחתו - לטובת קשיחות מבנית, יכולת דינמית ונוחות נסיעה עדיפות - מסייעת גם להספק גבוה ב-8% מבעבר: 307 כ"ס לעומת 292 כ"ס בדגם היוצא, עדיין עם הנעה כפולה. זמן ההאצה מעמידה ל-100 קמ"ש התקצר מ-6.4 ל-6.1 שניות. לקסוס לא מפרסמת בינתיים נתוני תצרוכת דלק של הדגם המעודכן, אך הטווח החשמלי הארוך משמעותית צפוי לשפר גם אותם.

גרסת ההייבריד הרגילה, "350h", שמוצעת בגרסאות הנעה קדמית או כפולה, ממשיכה להציע 199 כ"ס והאצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 7.7 או 7.3 שניות בהתאמה. זו תהנה מסוללה קלה מבעבר, ששוקלת 23.5 ק"ג בלבד (לעומת 32.7), מה שיסייע לפי לקסוס ליכולת הדינמית, חסכון בדלק ולביצועים בתנאי אמת. גרסת הבנזין הטהורה עם מנוע טורבו, שעזבה את ישראל זה מכבר, לא תוצע יותר בדגם המחודש באף שוק.

כל גרסאות ה-NX המחודש יזכו לבידוד רעשים משופר, עם הפחתה של 20% ברעשי רוח ומנוע, כמו גם ברעידות ובפרט בהנעה וכיבוי מנוע הבנזין. לכך אחראית גם תוכנת ניהול חדשה שמאפשרת הנעה וכיבוי מהירים יותר במעבר בין הנעה חשמלית לבנזין. שיפורים בוצעו גם לכיול המתלים ובידוד הרעשים, לחוויית נסיעה נעימה יותר, כך טויוטה.