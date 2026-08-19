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יו"ר כלמוביל שמואל חרל"פ הלך לעולמו בגיל 82

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ד"ר שמואל חרל"פ, מבכירי אנשי העסקים בישראל ויו"ר כלמוביל, יבואנית הרכב הגדולה בישראל, הלך הלילה לעולמו בגיל 82.

שמואל חרל"פ

בדפי ההיסטוריה

אביו של שמואל חרל"פ, עמיחי חרל"פ, רכש מחמיו ב-1962 חברה קטנה להרכבת משאיות שגם החזיקה בזיכיון היבוא למשאיות סקניה, וייסד את כלמוביל כיבואנית מרצדס. האב נפטר ב-1975, וב-1982 קיבל שמואל חרל"פ את השליטה בחברה.

בשנת 1988 קיבלה כלמוביל גם את הזיכיון לייבוא מותג הרכב היפני מיצובישי, שהייתה בתחילת שנות התשעים אחת השחקניות הבולטות בשוק המקומי. באמצע שנות התשעים קיבלה כלמוביל גם את הזיכיון לדגמי יונדאי, שהפכה למובילת השוק בעשורים שלאחר מכן. בשנים האחרונות הצטרפו להיצע גם מותגי ג'נסיס (מותג היוקרה של יונדאי), אורה, ג'אקו ואומודה הסיניות.

חרל״פ, יליד 1944, הוא דוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד ובוגר תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שם גם לימד בסוף שנות ה-70. במהלך השנים השקיע חרל"פ גם במספר חברות סטארט-אפ, כולל השקעה מוקדמת במובילאיי - שלימים נרכשה על ידי אינטל ב-15.3 מיליארד דולר.

בשנים האחרונות עסק חרל"פ גם בפילנתרופיה, כולל תרומת ענק של 600 מיליון שקל להקמת מרכז חדש לרפואת הלב והמוח בבית החולים בילינסון, תרומה של 10 מיליון דולר למכון ויצמן לאחר שנפגע מטיל איראני בשנה שעברה, ותרומה של 120 מכוניות חדשות לקיבוצי עוטף עזה לאחר טבח ה-7 באוקטובר.

הותיר אחריו רעיה, שני ילדים ו-7 נכדים.

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