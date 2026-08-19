היא מכונית עירונית באירופה, ועגלת גולף בארה"ב

הטופולינו הזעירה של פיאט אושרה לשיווק בארה"ב, והפכה ללהיט מפתיע בקרב רוכשי עגלות גולף. בכל זאת, בקרוב האמריקאים יוכלו לעלות איתה גם על הכביש

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בשביל האירופאים היא מכונית "אמיתית", בארה"ב – שם אוהבים הכל גדול – פיאט טופולינו זוכה להצלחה מפתיעה כעגלת גולף. יצרנית הרכב האיטלקית, חלק מקונצרן סטלנטיס שכולל גם את קרייזלר, ראם וג'יפ באמריקה ואת סיטרואן, פיג'ו, אופל, DS, אלפא רומיאו ומזראטי באירופה, הודיעה לאחרונה על תחילת שיווק הטופולינו הזעירה – מכונית מיקרו באורך של כ-2.5 מטר – גם בארץ ה"הכל-גדול".

למרות שהמידות הכלליות שלה קצרות (בהרבה) מבסיס הגלגלים של מכונית ממוצעת בארה"ב, בפיאט הופתעו למצוא נישה לטופולינו בעלת עיצוב הרטרו החמוד: כעגלת גולף. למעשה, ביצרנית מדווחים כי חלק ניכר מהמשלוח הראשון, שהוגבל מראש ל-300 יחידות, כבר נמכר עוד טרם החל השיווק הרשמי שמתוכנן לאוקטובר הקרוב. והביקוש היה כה חזק, עד שמנכ"ל היצרנית, אוליבר פרנסואה, החליט להתחיל את המסירות לחלק מהלקוחות מוקדם מכך, ועשוי לאשר את הדגם לשיווק סדרתי נרחב יותר.

האוטומוטיב ניוז מדווח כי הטופולינו, מכונית חשמלית קלה שמוגדרת כקוודריסייקל באירופה ובהתאם מוגבלת ל-45 קמ"ש ולא מציעה מזגן, כריות אוויר או אפילו ABS (מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה). בתמורה היא מציעה מידות זעירות שנכנסות לכל מקום חניה, מחיר נמוך והרשאה לנהוג בה בחלק ממדינות אירופה כבר מגיל 14 – בלי רישיון נהיגה.

בארה"ב, פיאט הגבילה אותה ל-19 מייל לשעה (30 קמ"ש) כדי להימנע מהצורך לרשום אותה כרכב המורשה לתנועה בכביש, ומשווקת אותה בעיקר לקהילות סגורות, מגרשי גולף ואזורים תפעוליים, כתחליף לקלנועית. עם תג-מחיר התחלתי של כ-14 אלף דולר, היא זולה בגרסה הזו מעגלות גולף יוקרתיות.

בהמשך פיאט תציע באמריקה קיט שדרוג שיכלול העלאת המהירות המרבית ל-40 קמ"ש וגם רישוי לכביש, אם כי ספק כמה נהגים יהיו אמיצים מספיק להסתובב עם המכונית הזעירה בין טנדרים ורכבי פנאי אמריקאים ענקיים. בניגוד לאירופה, בארה"ב לא ניתן יהיה לנהוג בה בלי רישיון באף גרסה, מה שעשוי לפגוע חלקית באטרקטיביות שלה ולהותיר אותה יותר כרכב שני או שלישי לעשירים, או כקלנועית משודרגת לגיל השלישי, ופחות כאמצעי תחבורה חולץ פקקים כמו בערים הצפופות של אירופה. בהתאם, פיאט תקדם אותה בעיקר באזורים וערים עם אוכלוסייה עשירה.

פיאט טופולינו הוצגה ב-2023 כאחות תאומה לסיטרואן אמי (2020) ואופל רוקס-אי (2021). בניגוד לעיצובן המודרני, בפיאט בחרו בעיצוב רטרו מקסים שמזכיר מאוד את הנובה 500, העירונית הזעירה המקורית של פיאט משנות ה-50. אז כמובן עם מנוע שני צילינדרים בנזין אחורי, הנעה אחורית ותיבה ידנית, היום עם הנעה חשמלית נקייה אך רק שני מושבים במקום ארבעה. היא מציעה טווח נסיעה של כ-75 ק"מ תודות לסוללת 5.4 קוט"ש וזמן טעינה של כ-4.5-4 שעות, ללא אפשרות לטעינה מהירה.