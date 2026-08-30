תגיע גם אלינו? BYD מכינה חשמלית זעירה וזולה במיוחד

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יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם, BYD, נערכת להשקת מכונית מיקרו חשמלית באירופה. האוטומוטיב ניוז מדווח כי זמן קצר אחרי שהשיקה את הראקו (Racco) הזעירה ביפן, כניסה ראשונה לפלח השמור של מכוניות קיי שנשלט על-ידי התעשייה המקומית, BYD מעוניינת לבצע מהלך דומה גם באירופה, מה שעשוי להוביל לכך שהמכונית הזעירה תוכל להגיע גם לישראל, ולהפוך לאחת החשמליות הזולות ביותר אצלנו.

נזכיר כי מכוניות בתקינת קיי מוגבלות מאוד בממדיהן, במטרה לקטין את העומס שהן מייצרות על הכביש ובמקומות החניה המוגבלים. בהתאם, אורכן מוגבל ל-339.5 ס"מ ורוחבן ל-147.5 ס"מ. גובה הראקו עומד על הקצה הגבוה יחסית של הקטגוריה, שמוגבלת לשני מטרים - 180 ס"מ. בסיס הגלגלים עומד על 252 ס"מ, כך שלראקו כמעט ואין סרחי עודף מעבר לפגושים דקים במיוחד.

כדי לעמוד בתקן אירופי מחמיר יותר בבטיחות פאסיבית, BYD תצטרך ככל הנראה להציע בראקו האירופית פגושים מוגדלים, כמו גם מערכות בטיחות שלאו דווקא נכללות במפרט היפני, כולל יותר כריות אוויר ומערכות בטיחות אקטיביות. מנגד, מעבר לתקינה אירופית יאפשר הסרת המגבלה על ההספק - 64 כ"ס במקרה של הראקו, המקסימום המותר בתקינת קיי יפנית. הסינים מבטיחים טווח חשמלי מכובד למכונית מסוגה של 320 ק"מ, אם כי לפי התקן היפני המחמיר פחות מהאירופי.

החלטת BYD להכניס את הראקו לשוק האירופי לא צריכה להפתיע את מי שעוקב אחר קטגוריית המיני בשנים האחרונות. בעוד מכירות הקטגוריה כולה קרסו בהשוואה לשיאי שנות ה-90 ותחילת ה-2000, שיעור החשמליות בקטגוריה זינק ב-75% והגיע כבר ליותר מ-100 אלף יחידות בשבעת החודשים הראשונים של 2026, זאת לעומת עלייה כללית של 12% בלבד בקטגוריה (ל-318 אלף יחידות).

מבין החשמליות הקטנות, שלוש הנמכרות ביותר באירופה מגיעות מחוץ ליבשת: המובילה היא ליפמוטור T03 הסינית, בעיקר הודות למבצע גריטה אטרקטיבי שערכה הממשלה האיטלקית, במסגרתה מחיר ה-T03 - למי שהשמיד בתמורה לרכישתה רכב ישן ומזהם - היה פחות מזה של אופניים איכותיים. יותר מ-35 אלף יחידות מדגם זה נמכרו באירופה, רובן המוחלט באיטליה.

במקום השני ממוקמת יונדאי אינסטר הדרום-קוריאנית עם כמעט 23 אלף יחידות, ולשלישי הגיעה דאצ'יה ספרינג, אמנם מיצרנית אירופית, אך אף היא מיוצרת בסין. קצת יותר מ-19 אלף יחידות ממנה נמכרו באירופה. הדגם האירופי החשמלי הנמכר ביותר בקטגוריה השנה הוא רנו טווינגו החדשה, שמסרה 14 אלף יחידות מאז הושקה במרץ, כלומר בתוך ארבעה חודשים בלבד.

קטגוריית המיני בנזין, שספגה כאמור מהלומה קשה בשנים האחרונות כתוצאה מזניחתה על-ידי יצרניות מרכזיות רבות, מובלת על-ידי המכונית הישנה בקטגוריה, פיאט פנדה, תודות להצלחתה הנמשכת באיטליה בעיקר. ממנה נמסרו כמעט 82 אלף יחידות בין ינואר ליולי, לעומת כ-67 אלף טויוטה אייגו X שבמקום השני ופחות מ-38 אלף קיה פיקנטו. לכל אלו הנעת בנזין טהורה, למעט האייגו X שהחלה להימכר בחודשים האחרונים כהיברידית.