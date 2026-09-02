מבחני ריסוק לחשמליות קטנות: הסיניות מצטיינות עם חמישה כוכבים

מבחן בטיחות לארבע חשמליות קטנות וקומפקטיות מצא שבעוד הסיניות משיגות דירוג בטיחות מרשים כבר ברמת הגימור הבסיסית, בשביל לקבל את רמת ההגנה המלאה בקופרה האירופית, תצטרכו להוסיף כסף

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ארגון מבחני הבטיחות האירופי Euro NCAP פרסם סדרת תוצאות חדשה לארבע מכוניות, ותוצאות מעודכנות לשתיים שנבחנו בעבר. והתמונה ברורה: בעוד כשאתם רוכשים מכונית סינית תקבלו רמת בטיחות מרבית כבר בבסיס עם חמישה כוכבים, במותג הספורטיביות קופרה של פולקסווגן תקבלו רמת בטיחות של ארבעה כוכבים, אלא אם תוסיפו ערכת בטיחות בתשלום שבעזרתה עולה הציון לחמישה כוכבים.

בוחני ה-Euro NCAP מצאו כי בגרסת הבסיס של הראבאל החדשה, סופר-מיני חשמלית שעדיין לא משווקת בישראל, רמת ההגנה מדורגת כארבעה כוכבים, בעוד גרסה עם מערכות בטיחות בתוספת תשלום מקבלת חמישה כוכבים. הדירוג הכללי לבטיחות בנהיגה של הראבאל עמד על 58% בלבד בלי התוספת, לעומת 72% עם.

לפי ה-Euro NCAP, לראבאל חסרות בין היתר מערכת התראה לשכחת ילד במושב האחורי, וגם מערכות בטיחות שיכולות לסייע למנוע תאונה דורגו ב-66% בלבד בגרסת הבסיס, בעוד המאובזרת זוכה ב-77%. מנגד, דירוג הבטיחות הפאסיבית היה גבוה, 91%, עם רמת הגנה טובה בפגיעת צד, פגיעה חזיתית בחפיפה מלאה וגם פעולת כרית האוויר המרכזית בין הנהג לנוסע הייתה טובה.

הבוחנים היו מרוצים גם מתפקוד הרכב אחרי תאונה, עם ציון של 95% לפרמטרים כמו פתיחת דלתות אחרי תאונה, ואיתה נגישות כוחות חילוץ לרכב.

איון UT (חמישה כוכבים), שצפויה להגיע לישראל בשבועות הקרובים ומתחרה אף היא בפלח הסופר-מיני החשמליות, דורגה בציון סביר של 66% במדד הכללי של בטיחות בנהיגה. הבוחנים הורידו לה ניקוד בגלל הסתמכות יתרה על מסך במקום מתגים פיזיים, וגם מערכת לזיהוי הגבלת מהירות הפגינה דיוק נמוך מהרצוי של 68%.

מנגד, היא זכתה לשבחים תודות למערכת להתראה מפני שכחת ילד, כמו גם רמת הגנה טובה במבחן הריסוק ומערכת בלימת חירום עם זיהוי מכוניות ואופנועים בתרחיש של חציית צומת.

ג'ילי E2 (חמישה כוכבים), המכונית הנמכרת ביותר בסין ושגם היא עוד לא משווקת אצלנו, זכתה לציונים טובים יותר בדירוג מערכות הבטיחות, עם 79% כולל, בין היתר תודות לשימוש במתגים פיזיים ומערכת להתראת שכחת ילד.

הגנה במקרה של תאונה הרשימה מעט פחות, עם 86% וביקורת מסוימת על רמת הגנה לקויה על רגלי הנהג בתאונה חזיתית, כמו גם על החלקת חגורת הבטיחות מכתף בובה המדמה ילד בן 10 היושב מאחור. גם מערכת בלימת החירום אכזבה את הבוחנים, עם זיהוי לקוי בחלק מהתרחישים.

ליפמוטור B05 (חמישה כוכבים), המשפחתית הקומפקטית החדשה של המותג שעדיין לא הגיעה אלינו, דורגה בציונים של 66% בהגנה כוללת, בגלל היעדר מתגים לתפעול מערכות מרכזיות והגנה מותאמת לפי גובה ומשקל הנוסעים.

מנגד, היא זכתה לשבחים בגין הימצאה של מערכת נגד שכחת ילדים, בעבור בלימת חירום אוטונומית ומערכת מניעת סטייה מנתיב שפעלו מצוין, וגם כרית אוויר מרכזית שהפגינה יעילות מרשימה. בנוסף, הבוחנים החמיאו ל-B05 על רמת הגנה טובה במבחן פגיעה בהולך רגל.

לצד המבחנים החדשים, ב-Euro NCAP מעדכנים גם ציונים למכוניות שנבחנו אשתקד. על בסיס מבדקים שבוצעו בשותפו האוסטרלי של הארגון, ה-ANCAP, קיה K4 דורגה בארבעה כוכבים ברמת הגימור הבסיסית וחמישה עם ערכת בטיחות בתוספת תשלום. מרצדס CLE קבריו, שנבחנה בעבר כקופה, מדורגת באותו ציון כמו הגרסה הסגורה, חמישה כוכבים.