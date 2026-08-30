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טויוטה מדווחת על ירידה חדה במכירות, וגם אנחנו אחראים

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טויוטה פרסמה את דו"ח המכירות ליולי, ממנו עולה כי היצרנית הגדולה בעולם איבדה כמעט 5% מהמכירות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בסך הכל מסרה טויוטה מתחילת השנה 856,125 מכוניות, כולל מותגי טויוטה ולקסוס. היקף הייצור ירד ב-2.1% במטרה להדביק, לפחות באופן חלקי, את הירידה בביקוש.

ספינות כלי שיט ב מצרי הורמוז עומאן

לפי דו"ח המכירות העדכני של טויוטה, לירידה החדה ביותר אחראית קריסה של המכירות בסין. טויוטה רשמה צלילה חדה (24.3%) ביולי, החודש השישי ברציפות בו נרשמת ירידה בשוק הרכב הגדול בעולם. לכך אחראית בעיקר התחרות העזה מצד יצרניות מקומיות, שנוגסות בנתח השוק של היצרניות הזרות, לצד ירידה כללית בביקוש בסין למכוניות מתודלקות בבנזין, כתוצאה מזינוק במחיר הנובע מקשיי אספקה. סין, נזכיר, מקבלת נתח נכבד מאספקת הנפט שלה מאיראן, ונפגעה כתוצאה מהמצור שהטילה זו, ואחריה ארה"ב, על מיצר הורמוז.

המלחמה עם איראן משפיעה לא רק על המכירות בסין, אלא גם על המזרח התיכון כולו. תגובת איראן למתקפת ארה"ב-ישראל כנגד המדינות השכנות, הובילה לקריסה של שווקי רכב גם במדינות הללו. מכירות טויוטה לא היו חסינות, עם קריסה של 44.5% בהשוואה ל-2025.

נקודת אור אחת, שקיזזה את מרבית הירידות, נרשמה בשוק הבית של טויוטה, יפן. שם היצרנית מדווחת על זינוק של 11% במכירות ביולי. בצד הייצור, טויוטה מדווחת על ירידה חדה בסין של קרוב ל-33%, ירידה קלה יותר של 4% בארה"ב ומנגד עלייה של יותר מ-12% ביפן. בסך הכל צומצם הייצור כאמור בכ-2%.

נזכיר כי בישראל נמכרו מתחילת השנה 20,752 מכוניות טויוטה (ירידה של כ-10% לעומת אשתקד), ומלקסוס נמכרו 1,757 - מספר דומה לאשתקד. את שנת 2025 סיימה טויוטה כמותג המוביל בישראל מבחינת מכירות, עם כמעט 36 אלף מכוניות חדשות. מספר זה מציב את השוק הישראלי כשמיני בגודלו באירופה (כולל פולין וטורקיה). נתח השוק של טויוטה בישראל גדול עם זאת פי 3 מהממוצע במדינות אירופה.

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