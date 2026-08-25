המערב שוב עומד להפסיד לסינים, עכשיו בקרב על סוללות

הן אמורות לחולל מהפך במכוניות חשמליות עם טווח נסיעה משופר, טעינה מהירה בהרבה ומשקל נמוך. אבל יש מי שמזהיר כי גם בסוללות מצב מוצק, הדבר הבא במהפכת הרכב החשמלי, המערב יפסיד בקרב עם סין

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האם המערב יצליח להחזיר לעצמו את היתרון בייצור סוללות, אחרי שהפסיד אותו בעצם בקרב מול סין? בכירה בתעשייה מזהירה שהטכנולוגיה הבאה והמבטיחה של סוללות מצב מוצק, תקוות המערב להחזרת הדומיננטיות בתחום הרכב החשמלי, נמצאת בסיכון לכיבוש על-ידי הכוח התעשייתי הסיני.

סיו הוואנג, מנכ"לית הסטארט-אפ האמריקני לייצור סוללות "פקטוריאל", מזהירה מקצב התקדמות איטי מדי בפיתוח הטכנולוגיה במערב. סוללות "מצב מוצק נמצאות בנקודת מפנה עכשיו, שיוצר פתח אמיתי ליצרניות אמריקניות ואירופיות לדלג להובלה במקום להיות מובלות", כך אמרה ל"אוטומוטיב ניוז".

סוללות מצב מוצק הן טכנולוגיה מתקדמת של סוללות, שמאפשרות דחיסות אנרגיה משופרת ביחס לסוללות ליתיום יון למשל, משקל עצמי וממדים קטנים משמעותית שחוסכים במקום וצריכת אנרגיה, ונטענות בקצב מהיר בהרבה. אלא שעד כה לא הושגה פריצת הדרך הסופית להפיכתן למתאימות לייצור סדרתי במחיר מתאים.

הוואנג, ששוחחה לאחר חתימת הסכם שיתוף פעולה בין פקטוריאל לענקית הסוללות הקוריאנית SK און, מזהירה שעל המערב לדחוף לקידום הטכנולוגיה ולהוזיל עלויות של ייצור סוללות מצב מוצק, גם במחיר של הפסקת ייצור סוללות מטכנולוגיה נחותה במפעלים קיימים. דרך זו, לדבריה, תחתוך את עלויות הייצור בעד 80% ותזרז את הפיכת הסוללות לכלכליות.

נכון לעתה, אף מכונית סדרתית בעולם לא משווקת עם סוללות מצב מוצק. בתעשייה עדיין עומדים בפני קשיים לא רק בהוזלת הטכנולוגיה, אלא גם בתחום הקירור, עמידות הרכיבים וכושר הייצור. מספר יצרניות הדגימו בשנים האחרונות את היתרונות של הטכנולוגיה, למשל מרצדס עם גרסת אב טיפוס של ה-EQS, שעם סוללות מצב מוצק השיגה טווח של יותר מ-1,200 ק"מ בין טעינות, לעומת 926 ק"מ בגרסה הסדרתית עם סוללת ניקל מנגנז קובלט (NMC).

לפי הוואנג, עד 2030 שוק הסוללות יתחלק לשתי רמות: מכוניות עממיות ימשיכו להשתמש בסוללות מבוססות ליתיום-ברזל פוספט (LFP), בעוד שסוללות NMC שמשמשות מכוניות ביצועים ויוקרה, יוחלפו בהדרגה בסוללות מצב מוצק תודות ליתרונן במשקל, בטיחות, כושר טעינה וביצועים.

הוואנג מזהירה את התעשייה כי השנים הקרובות יהיו קריטיות במרוץ להשלמת יישום הטכנולוגיה, וכי מי שיגיע ראשון ליעד יוביל את התחום בעתיד. בהקשר זה נציין כי למרות ניסיונות להדבקת הפער, תעשיית הרכב האירופית והאמריקנית ויתרו כמעט לחלוטין על הבכורה בתחום הסוללות לחשמליות והיברידיות ומסרו אותה לסין, שמייצרת את מרבית הסוללות למכוניות חדשות.

יוצאת דופן בתחום היא SK און, שאמנם ממוקמת בדרום קוריאה, אך נחשבת לחלק מגוש הייצור המערבי. יצרנית זו מייצרת עבור יונדאי, פולקסווגן ופורד, ובפקטוריאל מקווים כי שיתוף הפעולה בין הידע שלהם בסוללות מצב מוצק לכושר הייצור של SK און, יאפשרו להביא את הטכנולוגיה לייצור בהקדם.