מותח פנים ואברים: אודי חידשה את ה-Q4

אודי מנחיתה כאן את ה-Q4 לאחר מתיחת פנים, עם שינויים קלים לעיצוב ולאבזור וגרסת בסיס חדשה. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

אודי מנחיתה Q4 עדכני

גם בגרסת בסיס מוחלשת

החל מ-315 אלף שקל

זרם מחודש: אודי מתחילה לשווק את ה-Q4 לאחר מתיחת פנים קלה. בדומה לדגם היוצא הוא יוצע בתצורת מרכב רגיל עם תג-מחיר שמתחיל ב-315 אלף שקל, או ספורטבק דמוי-קופה בתוספת 20 אלף שקל.

ה-Q4 יוצע מעתה גם עם מערכת הנעה בסיסית, עם מנוע אחורי חלש יותר (204 כ"ס), סוללה קטנה יותר (59 קוט"ש) וטווח נסיעה תיאורטי של 450 ק"מ. טעינה מהירה (160 קילוואט) תאפשר מילוי סוללה מ-10% ל-80% ב-27 דקות.

הגרסה הבכירה (החל מ-360 אלף, 20 אלף שקל יותר) תמשיך להשען על סוללת 77 קוט"ש ואותו מנוע אחורי (286 כ"ס), עם עם טווח תיאורטי גדול במעט (בין 580 ל-590 ק"מ). הטעינה המהירה לעומת זאת איטית יותר (165 קילוואט לעומת 175), מוסיפה שתי דקות למשך המילוי הקלאסי (30 דקות).

מה עוד צריך לדעת: השינוי העיצובי צנוע וכולל סבכה (מדומה) בצבע המרכב, יחידות תאורת שונות (מטריקס-לד כציוד תקני). סביבת הנהג כוללת מסכים גדולים יותר ללוח מחוונים הדיגיטלי ("11.9 במקום "10.25) ומסך מגע מרכזי ("12.8 במקום "11.6) עם תוספת מסך מגע לנוסע מלפנים ("12) כציוד תקני.

רשימת האבזור כוללת ריפודי עור, כיוון חשמלי וחימום למושבים הקדמיים, מצלמות חניה היקפיות, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית. תצוגת נתונים עלית במציאות רבודה, מערכת שמע משודרגת (SONOS עם 10 רמקולים), יחידות תאורת OLED מאחור עם חתימה משתנה ובולמי זעזועים אדפטיביים, מוצעים כאופציה בתוספת 18 אלף שקל.

מערך הבטיחות בכל הגרסאות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל בזמן פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: כשנחת כאן לראשונה לפני כמעט חמש שנים, בתקופה בה הביקוש לדגמים חשמליים שבר שיאים, היה ה-Q4 אחד מהדגמים המבוקשים באולם התצוגה של אודי, אבל ההמשך היה פחות מזהיר. וכיום המצב עוד פחות מעודד עבורו, בדומה למתחריו הגרמניים מבית ב.מ.וו ומרצדס, שנאלצים להתמודד מול אלטרנטיבות סיניות זולות יותר.