רק לראותו: רנו חידשה את הסניק המוצלח, פריסבי שוב לא תייבא אותו

את מי שהיה פעם להיט מכירות בישראל נמשיך לראות רק בביקורים באירופה: רנו מחדשת את הסניק החשמלי עם עדכון לעיצוב וטווח משופר, אבל לא תשיק אותו אצלנו

Getting your Trinity Audio player ready...

רנו מחדשת את הסניק, המיניוואן הקומפקטי שהפך בדור הנוכחי, חמישי במספר, לרכב פנאי חשמלי. על-פניו, נקודות זכות ברורות גם בישראל, אבל גם שלוש שנים אחרי ההשקה, הוא אינו נמכר כאן. זאת כחלק מהחלטת היבואנית לא לשווק בישראל דגמים חשמליים כלל.

בכל מקרה באירופה, הסניק - שזכה עם השקתו בתואר "מכונית השנה באירופה" - מתעדכן לקראת 2027. החידושים נוגעים בעיקר למפרט הטכני ולאבזור, בעוד העיצוב כמעט ולא השתנה, למעט צבע שחור מבריק לפגושים, שני גוונים חדשים למרכב (כחול ואפור) וחישוקים קלים בעיצוב חדש.

מתחת לעור לעומת זאת, תמצאו סוללה חדשה עם קיבולת של 89 במקום 87 קוט"ש, ושדרוגים נוספים שהובילו לשיפור קל בטווח התיאורטי מ-620 ל-642 ק"מ. רנו מבטיחה גם טעינה מהירה יעילה יותר, כך שלמרות קצב זהה של 150 קילוואט, זמן הטעינה בפועל צנח ב-25% ל-28 דקות בלבד (מ-15 ל-80 אחוזים).

גרסת בסיס חדשה, עם סוללת LFP במקום NMC, תציע 67 קוט"ש וטווח תיאורטי של 467 ק"מ, לעומת 420 ק"מ בדגם היוצא. גם זו משפרת את כושר הטעינה המהירה, ל-165 קילוואט וב-25% מ-15 ל-80 אחוזים (24 דקות). לשתי הגרסאות יכולת טעינת אביזרים (אופניים חשמליים, קומקום וכד') משקע הטעינה, אותו מנוע חשמלי עם 220 כ"ס, הנעה קדמית וללא שינוי לביצועים.

בתא הנוסעים בוצע שדרוג לאיכות החומרים, כולל הבטחה למושבים רכים ותומכים יותר בחלק מהגרסאות ושימוש נרחב יותר בחומרים ממוחזרים. יש גם עדכונים קלילים למפרט האבזור ברמות הגימור השונות ולעיצוב וצבעי חלקים שונים. בין היתר מצטרפת גם סייעת ג'מיני במערכת המולטימדיה, טעינה אלחוטית משודרגת בתקן Qi2 עם תושבת מגנטית, בקרת שיוט אדפטיבית בכל רמות הגימור ועוד.

בצד הבטיחות ומערכות העזר לנהיגה, מצטרפות למפרט תצוגה של מכוניות בסביבת הרכב על המסך עם חיווי ברור יותר, זיהוי כיכרות, עיקולים וצמתים שמאפשר המלצות לנהיגה חסכונית יותר, וגם מערכת שמזהה הירדמות או התעלפות של הנהג ועוצרת את הרכב בביטחה בצד הכביש. בנוסף לאלו, מערכת התאמת הנהיגה לטעם הנהג, שכוללת את תגובת הדוושות ועוצמת תגבור ההיגוי, כוללת מעתה מצב אוטומטי שמשנה את הפרמטרים הללו לפי תנאי הדרך ואופי הנהיגה שלכם.