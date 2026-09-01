דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
חפשו ב- iCar
  1. רכב
  2. חדשות רכב
  3. רק לראותו: רנו חידשה את הסניק המוצלח, פריסבי שוב לא תייבא אותו

רק לראותו: רנו חידשה את הסניק המוצלח, פריסבי שוב לא תייבא אותו

Getting your Trinity Audio player ready...

רנו מחדשת את הסניק, המיניוואן הקומפקטי שהפך בדור הנוכחי, חמישי במספר, לרכב פנאי חשמלי. על-פניו, נקודות זכות ברורות גם בישראל, אבל גם שלוש שנים אחרי ההשקה, הוא אינו נמכר כאן. זאת כחלק מהחלטת היבואנית לא לשווק בישראל דגמים חשמליים כלל.

בכל מקרה באירופה, הסניק - שזכה עם השקתו בתואר "מכונית השנה באירופה" - מתעדכן לקראת 2027. החידושים נוגעים בעיקר למפרט הטכני ולאבזור, בעוד העיצוב כמעט ולא השתנה, למעט צבע שחור מבריק לפגושים, שני גוונים חדשים למרכב (כחול ואפור) וחישוקים קלים בעיצוב חדש.

מתחת לעור לעומת זאת, תמצאו סוללה חדשה עם קיבולת של 89 במקום 87 קוט"ש, ושדרוגים נוספים שהובילו לשיפור קל בטווח התיאורטי מ-620 ל-642 ק"מ. רנו מבטיחה גם טעינה מהירה יעילה יותר, כך שלמרות קצב זהה של 150 קילוואט, זמן הטעינה בפועל צנח ב-25% ל-28 דקות בלבד (מ-15 ל-80 אחוזים).

גרסת בסיס חדשה, עם סוללת LFP במקום NMC, תציע 67 קוט"ש וטווח תיאורטי של 467 ק"מ, לעומת 420 ק"מ בדגם היוצא. גם זו משפרת את כושר הטעינה המהירה, ל-165 קילוואט וב-25% מ-15 ל-80 אחוזים (24 דקות). לשתי הגרסאות יכולת טעינת אביזרים (אופניים חשמליים, קומקום וכד') משקע הטעינה, אותו מנוע חשמלי עם 220 כ"ס, הנעה קדמית וללא שינוי לביצועים.

בתא הנוסעים בוצע שדרוג לאיכות החומרים, כולל הבטחה למושבים רכים ותומכים יותר בחלק מהגרסאות ושימוש נרחב יותר בחומרים ממוחזרים. יש גם עדכונים קלילים למפרט האבזור ברמות הגימור השונות ולעיצוב וצבעי חלקים שונים. בין היתר מצטרפת גם סייעת ג'מיני במערכת המולטימדיה, טעינה אלחוטית משודרגת בתקן Qi2 עם תושבת מגנטית, בקרת שיוט אדפטיבית בכל רמות הגימור ועוד.

בצד הבטיחות ומערכות העזר לנהיגה, מצטרפות למפרט תצוגה של מכוניות בסביבת הרכב על המסך עם חיווי ברור יותר, זיהוי כיכרות, עיקולים וצמתים שמאפשר המלצות לנהיגה חסכונית יותר, וגם מערכת שמזהה הירדמות או התעלפות של הנהג ועוצרת את הרכב בביטחה בצד הכביש. בנוסף לאלו, מערכת התאמת הנהיגה לטעם הנהג, שכוללת את תגובת הדוושות ועוצמת תגבור ההיגוי, כוללת מעתה מצב אוטומטי שמשנה את הפרמטרים הללו לפי תנאי הדרך ואופי הנהיגה שלכם.

הירשמו לקבלת עדכונים ומבצעים בעולם הרכב

למאמר זה התפרסמו 1 תגובות

יעוץ מקצועי חינם לפני קניית רכב
  • צור קשר בוואטסאפ
  • התקשר אלינו

הוספת תגובה

תגובות

קראו את חוקי הקהילה שלנו בתנאי השימוש של iCar

תגובות לכתבה

טען תגובות נוספות
לייעוץ מקצועי חינם:צרו עימנו קשר בוואטסאפ צרו עימנו קשר בטלפון 074-799-1900

בחר רכב

לפי דגם
או לפי קטגוריה

כתבות נוספות

חשיפה: צה"ל עשוי להחזיר את ג'יפ לקרב
חשיפה: צה"ל עשוי להחזיר את ג'יפ לקרב
יצרנית הרכב הסינית שמצהירה: עוד השנה נגיע ל-500 קמ"ש
יצרנית הרכב הסינית שמצהירה: עוד השנה נגיע ל-500 קמ"ש
תשובה הולמת לסיניות: ID קרוס הוא פנאי חשמלי קטן מפולקסווגן
תשובה הולמת לסיניות: ID קרוס הוא פנאי חשמלי קטן מפולקסווגן
זה מתקרב: אלפא עומדת להציג יורש ראוי לטונאלה
זה מתקרב: אלפא עומדת להציג יורש ראוי לטונאלה
פחות חשמל, יותר גודל: אלה צמד רכבי הפנאי של שיאומי
פחות חשמל, יותר גודל: אלה צמד רכבי הפנאי של שיאומי
עבור חבר על ארבע: פיג'ו תכננה רכב מיוחד לכלבים
עבור חבר על ארבע: פיג'ו תכננה רכב מיוחד לכלבים

מתעניינים ברכישת רכב ?

קבלו ייעוץ מומחה

לייעוץ חינם

אודות

תוכן

כלים ומידע

מדורים

לוגו מקבוצת ynet כל הזכויות שמורות אי-קאר 2007 בע”מ
חזור למעלה
AIAI
iCar AI
אני אבי היועץ החכם של iCar, במה אוכל לסייע לך?

* אני עדיין בתקופת למידה של התוכן באתר וייתכנו טעויות