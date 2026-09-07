לקראת השקה מחודשת כמותג חשמליות: יגואר לנד רובר מפטרת אלפים

Getting your Trinity Audio player ready...

יגואר לנד רובר (JLR), חטיבת הרכב הבריטית של טאטא ההודית, צפויה לפטר בתקופה הקרובה 4,000 עובדים, כך על-פי דיווח של הטיימס. היצרנית שמעסיקה 33 אלף עובדים בבריטניה, צפויה לצמצם את כוח האדם בהדרגה לאורך השנתיים הקרובות, דווקא לקראת השקת יגואר מחדש, בתום חודשים ארוכים של הדממה.

המעצב המושמץ של יגואר: לא הבינו אותי

מעצב יגואר פוטר לאחר קמפיין שנוי במחלוקת

מותג מכוניות היוקרה שאמור להתחרות בב.מ.וו ומרצדס, לא משווק מכוניות ועובר בימים אלה מיתוג מחדש, שבסופו – באוקטובר הקרוב – יגיע לשיאו עם השקת הטייפ 01, מכונית יוקרה חשמלית גדולה שתתחרה בב.מ.וו i7, הגרסה החשמלית של הסדרה 7 ובמרצדס S-קלאס הבאה שתוצע גם כחשמלית.

בין הסיבות לפיטורים - שורה של כשלונות ניהותיים ותקשורתיים ביגואר, המכסים שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מכוניות מיובאות מאירופה, מלחמת ארה"ב-ישראל נגד איראן שייקרה את עלויות הייצור ופגעה בביקוש במיוחד במזרח התיכון ואסיה, ועליית המתחרות הסיניות המתקדמות וזולות, שנוגסות בהצלחת לנד רובר בסין ומאיימות על יצרנית רכבי השטח גם באירופה.

לאלו הצטרפה בשנה שעברה מתקפת סייבר חסרת תקדים, שעצרה את ייצור דגמי לנד רובר לחלוטין בבריטניה למשך יותר מחודש, ופגעה קשות בהיקף המכירות של המותג.

ב-JLR אישרו את הפרטים לסוכנות הידיעות בלומברג, והסבירו כי בכוונתם להציע "עזיבה מרצון" במטרה לקצץ כ-1.7 מיליארד פאונד בתוך שנתיים בעלויות הייצור. היעד אותו הציבו בכירי היצרנית הוא רווחיות כבר במכירות של 300 אלף יחידות, כך על-פי היצרנית, בין היתר באמצעות הפחתת כוח העבודה. ב-JLR לא ציינו עם זאת בתגובה כמה עובדים יפוטרו.

ההודעה על צמצום כוח האדם מגיעה כאמור דווקא ערב השקה חשובה, ומיד לאחר השקה חשובה נוספת. בשבוע שעבר לנד רובר השיקה, באיחור לא אופנתי, את הריינג' רובר אלקטריק, גרסה חשמלית מלאה של רכב הפנאי-שטח היוקרתי. זו הייתה אמורה להיות ספינת הדגל הטכנולוגית של המותג, אך נוכח ירידה חדה בביקוש לחשמליות יוקרתיות, כלל לא ברור מכמה ביקוש ייהנה הרכב החדש ואם יהיה רווחי, אפילו בתג-מחיר התחלתי של יותר מ-150 אלף פאונד, 50 אלף יותר מדגם הבנזין המקביל.