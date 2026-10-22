מבטיחים לכם היברידי-נטען שאינו מזהם? עובדים עליכם

מחקר שנערך בתנאי נהיגה אמיתיים אישר מחקרים קודמים - בתנאי אמת, מכוניות היברידיות-נטענות כמעט ולא חוסכות בדלק או מזהמות פחות בהשוואה לדגמי בנזין ודיזל רגילים. מי שמבטיח לכם אחרת, מטעה אתכם ובגדול

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מכוניות היברידיות-נטענות (פלאג-אין) לא חוסכות באופן משמעותי בדלק, ובהתאם לא מזהמות פחות ממכוניות בנזין ודיזל רגילות, כך עולה ממחקר שביצע T&E (ארגון תחבורה וסביבה), לובי הגנת הסביבה האירופי. יש לציין כי מחקר זה מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים ובדיקות מקיפות שנערכו בתנאי אמת והוכיחו מעל לכל ספק כי במציאות, מעבר לדפי הנתונים וההבטחות באולמות התצוגה, היברידיות-נטענות אינן הפתרון הירוק האולטימטיבי - מחד לא מזהם וזול בצריכת אנרגיה, מאידך מחסל את חרדת הטווח.

לפני שנגיע לתוצאות המחקר המפורטות יותר, נזכיר כי מכוניות היברידיות-נטענות (PHEV) הן כאלו שמצוידות במנוע בנזין המניע את הגלגלים ונעזר במנוע חשמלי נוסף הניזון מסוללה גדולה. בחלק אחר מהמכוניות מנוע הבנזין משמש כ'מאריך טווח', רק מטעין את הסוללה ואינו מחובר ישירות לגלגלים. במקרה זה המנוע החשמלי הוא ספק הכוח העיקרי, ונתמך על-ידי סוללות גדולות בהשוואה לרכב היברידי שאינו נטען מהשקע.

כאשר מדובר בהיברידי-נטען מרשת החשמל, טווח הנסיעה החשמלי עומד על עשרות קילומטרים לפחות ומגיע כיום בחלק מהדגמים ל-200 ק"מ. בהתאם, הסוללות שהוא נושא עימו כבדות וגדולות במיוחד.

בנוסף נזכיר כי כבר לפני כשש שנים פרסמנו ממצאים של ארגון איכות סביבה שהוכיח כי מכוניות היברידיות-נטענות מזהמות במציאות פי כמה מהמוצהר על ידי היצרניות. לפני כשנתיים דיווחנו על מחקר ענק נוסף של הסוכנות לאיכות הסביבה (EEA) של האיחוד האירופי, לפיו היברידיות-נטענות מזהמות פי 3.5 מהמובטח. לפני כשנה דיווחנו על מחקר שעסק בהיברידיות עם מנוע מאריך טווח, שאף הוא הראה זיהום גדול פי כמה מהמובטח.

והנתונים

במבחני אמת שביצע ה-T&E, במסגרתם התבצעה בחינה של צריכת הדלק תוך כדי נסיעה בתנאים רגילים יומיומיים, עלה כי החסכון בדלק וזיהום מכוניות היברידיות-נטענות עמד בפועל על 14% בלבד. יש להזכיר כי לפי היצרניות, המתבססות על נתונים שמתקבלים מבדיקות שמתבצעות רובן ככולן בתנאי מעבדה, החסכון בדלק וזיהום אמור לעמוד על כ-80% בהשוואה לרכב בנזין רגיל. יש לציין כי הארגון לא פירסם את שמות הדגמים שהשתתפו במבחניו.

נתוני המחקר נחשפו לראשונה בשיחה שקיים מנהל הארגון עם התקשורת המקומית, לקראת פרסום ההחלטה השנויה במחלוקת - בלשון המעטה - של הפרלמנט האירופי. החלטה זו, בניגוד מוחלט להפצרת ארגוני איכות סביבה כמו ה-T&E, קוראת לצמצם משמעותית את דרישות הפחתת פליטת המזהמים ממכוניות שמיוצרות באירופה.

נזכיר, לפי החלטת הפרלמנט בעבר, 2035 אמורה הייתה להיות השנה בה יאסר כמעט לחלוטין שימוש במכוניות מזהמות במדינות האיחוד. כעת צומצמה ההחלטה והיא תאפשר ליצרניות להמשיך ולמכור מכוניות מזהמות - כולל בנזין, דיזל היברידיות והיברידיות-נטענות - גם מעבר לאמצע העשור הבא.

וזה רק מחמיר

למרות שמכוניות היברידיות-נטענות משפרות באופן קבוע את נתוני השימוש ללא זיהום, עם סוללות גדולות יותר וטווחי נסיעה משופרים, בדיקת ארגון הגנת הסביבה מצאה שהפער בין נתוני הזיהום המובטחים שלהן לבין המציאות רק מחמיר. בעוד שבמכוניות שעלו לכביש ב-2023 נמצא פער של פי 5 בין רמת הזיהום במציאות לזו המובטחת, דגמי 2024 העלו את הפער הזה לפי 6. ואכן, זה אומר שאם קניתם מכונית PHEV כזו, תשלמו על הדלק בנהיגה בתנאי אמת פי 6 מכפי שהבטיחו לכם באולם התצוגה.

לפי חוקרי הארגון, רק 27% מסך הנסיעה במכוניות היברידיות-נטענות מבוצעת ללא זיהום ועל בסיס האנרגיה השמורה בסוללות, שכן בעליהן של המכוניות לא מטעינים אותן באופן תכוף ומוצאים עצמם נוהגים באופן כמעט בלעדי בעזרת מנוע הבעירה הפנימית המזהם. הפתרון, לטענתם, הוא לעודד יצרניות להתקין סוללות גדולות (עוד) יותר שיציעו תמהיל טוב יותר בין שימוש במנוע הבנזין המזהם למנוע החשמלי הנקי (בזמן העבודה).

אלא שגם כאן אליה וקוץ בה: החוקרים מצאו שדגמי PHEV עם טווח חשמלי גדול יותר, לאו דווקא הציעו רמת זיהום נמוכה יותר בתנאי אמת. אלו עם טווח חשמלי של 70 ק"מ ויותר, פלטו בממוצע 147 גרם פחמן דו-חמצני (CO2), לעומת 141 ל-PHEV עם טווח קצר מכך.

החוקרים מצאו גם קשר בין עוצמת המנוע החשמלי לרמת הזיהום. מכוניות שמצוידות במנועים חשמליים חזקים ב-25% לפחות ממכוניות בנזין מקבילות ללא סיוע חשמלי, פלטו בממוצע 107 גרם פחמן דו-חמצני לק"מ לעומת 227 גרם לרכבי הבנזין. כך שלפחות בפלח זה, שכולל בעיקר מכוניות גדולות ויקרות, ניכרת תועלת משמעותית במעבר ל-PHEV.

החוקרים טוענים כי זהו פתרון אפשרי נוסף לבעיית הפער בין הבטחה למציאות, וכי מכוניות עם מנועים חשמליים חזקים יותר וסוללות גדולות יחסית, מפצות טוב יותר על הפערים בזיהום ביחס לנתוני היצרנית. מנגד, הן גם מעלות את השאלה - אם כבר מגיעים לסוללות גדולות יחסית ומערכת חשמלית משמעותית, לא עדיף פשוט לחזור ולקדם את הפתרון המלא יותר - רכב חשמלי?

ב-T&E קוראים בעקבות ממצאי הבדיקה למחוקקים באירופה לשקול מחדש את ההחלטה להסתמך על דגמי PHEV במקום חשמליים להשגת יעדי הפחתת הזיהום של הגוש. ללא שינוי זה, בארגון מעריכים כי האיחוד האירופי לא יעמוד ביעדי הפחתת הזיהום שהוצבו, כולל יעד הביניים ל-2030 שקורא להפחתת 13% בלבד מהיקף פליטת ה-CO2 מתחבורה.