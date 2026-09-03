ועכשיו "פנאי": נחשף פולסטאר 4 SUV, יגיע גם לישראל

אחרי דגם קופה שהיה למעשה סדאן עם ארבע דלתות, מגיעה סטיישן מוגבהת שפולסטר מכנה SUV. במפתיע, בדרכו גם לישראל

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פולסטאר, חטיבת החשמליות של ג'ילי-וולוו, מוסיפה גרסה שנייה ל-4, המשפחתית הגדולה. במקור, שהוצג ב-2023, הייתה גרסת "קופה", למעשה סדאן בעיצוב מעורר תמיהה ללא שמשה אחורית, מהלך שהוביל לתלונות בשווקים שונים על קשיי תמרון צפויים בחנייה.

כעת מגיעה גרסת SUV, למעשה סטיישן חמש דלתות מוגבהת קלות, שמצוידת בשמשה אחורית למהדרין. הרכב החדש צפוי להצטרף להשקה מחדש של המותג בישראל, כפי הנראה בתחילת שנה הבאה. נזכיר כי פולסטר הפסיקה מעשית את פעילות שיווק הרכב החדש לפני כשנתיים, ופעלה שנה אחר כך רק במסגרת דגמי "0 ק"מ" שנותרו במלאי ונאלצו לעבור גיול - לקבל רישוי ולהמכר כיד שניה.

ה-4 SUV צפוי להיות זול במעט (כ-2,000 יורו) מגרסת הקופה, שתמוצב מעליו. שניהם אמורים להגיע לישראל בקרוב כחלק מההשקה מחדש של המותג אצלנו. נכון לעתה מועד תחילת השיווק ותמחור לא פורסמו. הרכב החדש, שייוצר במפעל רנו-סמסונג בדרום קוריאה (שמייצר גם את ה-4 קופה לצד מפעל פולסטאר בסין), צפוי להגיע לאולמות התצוגה באירופה ברבעון הרביעי של 2026.

כמו הקופה

גרסת הסטיישן-SUV. זו תציע את אותו ממד אורך כמו הקופה (484 ס"מ), עם רוחב של (201 ס"מ) ובסיס גלגלים נדיב (300 ס"מ), אך תהיה מעט גבוהה יותר בגלל מבנה הגג - כ-155 ס"מ לעומת 153. המבנה המסורתי יותר גם יתרום לנפח תא המטען, שעד גובה המושבים אמנם זהה כמעט (530 לעומת 526), אך מאפשר העמסה עד הגג ובהתאם תוספת של כמעט 130 ליטר לנפח הכולל (655 ליטר). עם קיפול המושבים זה מגיע ל-1,665 לעומת 1,536 בסדאן-קופה.

מבחינה טכנית אין שינוי. אותה פלטפורמה חשמלית (עדיין 400 וולט), אותם מנועים וסוללה (100 קילוואט). וכך ה-4 SUV צפוי להציע גרסאות הנעה אחורית או כפולה, עם טווח מרבי של 630 ק"מ בגרסת הנעה אחורית (272 כ"ס) או 600 ק"מ עם הנעה כפולה, כולל מנוע נוסף מלפנים ו-544 כ"ס. זו האחרונה מאיצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 3.9 שניות, 0.1 יותר מה-4 קופה, בעוד גרסת ההנעה האחורית זקוקה ל-7.3 שניות.

לשתיהן כושר טעינה מהירה (DC) של עד 200 קילוואט, בעוד מעמדה ביתית (AC) תטעינו בעד 22 קילוואט. בנוסף, ה-4 SUV וקופה תומכות בטעינה מרכב לציוד, למשל לטעינת אופניים חשמליים או הפעלת קומקום.

לפי פולסטאר, הגרסה החדשה חולקת את אותו כיול שלדה כמו הקופה, ובכלל זה שורה של שיפורים שבוצעו לזו האחרונה השנה כדי לשפר את הנוחות, העידון ואת היכולת הדינמית - ובפרט את דיוק ההיגוי והתחושה הספורטיבית שפולסטאר אמורה לשדר.

בהתאם, גם את ה-SUV ניתן יהיה להזמין עם "ערכת ביצועים", שכוללת בין היתר כיול מתלים ספורטיבי עם בולמי ZF משודרגים, בלמי ברמבו עם קליפרים בצבע זהב וחישוקי "22 עטופים בצמיגי פירלי P-זירו.