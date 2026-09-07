איפה אנחנו, איפה הם: באיחוד האמירויות אישרו רכב אוטונומי

תקינה מפורטת למכוניות אוטונומיות נכנסה לתוקף באיחוד האמירויות, שמצטרפת לשורה של מדינות ברחבי העולם שמשרד התחבורה שלהן יעיל, מסודר ומוכן לעתיד יותר משלנו

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ארה"ב, אירופה, סין ועוד שורת מדינות מקדימות את ישראל בתכנון ופרסום תקנות למכוניות אוטונומיות. וכעת גם איחוד האמירויות עוקפת אותנו – ללא נהג. זאת למרות שחלק ניכר מהטכנולוגיה שמשמשת לתשתית פיתוח המכוניות הללו, פותחה עוד בעשור שעבר בישראל על-ידי מובילאיי.

קבינט האיחוד, שכולל את אמירויות אבו דאבי, אום אל-קוין, דובאי, עג'מאן, פוג'יירה, ראס אל-ח'ימה ושארג'ה, פרסם את התקנות שיאפשרו נסיעת מכוניות בלי נהג בכבישי כל המדינות החברות. הן אושררו בישיבת קבינט אותה ניהל שייח מוחמד בן ראשיד אל מכטום, סגן נשיא האיחוד, ראש ממשלת האיחוד ושליט דובאי, כך מדווח הערביאן ביזנס.

במסגרת התקנות, נקבעו תהליכי האישור הנדרשים לשיווק והפעלת מכוניות אוטונומיות באיחוד האמירויות. אלו קובעות את אופן הפיקוח על המכוניות, רישומן ורישוין ומבחני חידוש הרישיון הנדרשים מהמפעילים. התקנות כוללות גם שורה של החלטות שמטרתן לעודד הפחתת שימוש בדלקים מזהמים, שימוש באנרגיה חלופית ידידותית לסביבה וטכנולוגיות מתקדמות, כך על-פי הדיווח.

התקנות החדשות מבוססות ומרחיבות תקנות קיימות בדובאי מזה קרוב לשלוש שנים. תחת "חוק 9", רשויות הנסיכות קבעו אז את דרכי התפעול של מכוניות אוטונומיות והעניקו למשרד התחבורה המקומי סמכויות לרישוי ובחינת המכוניות. למשרד התחבורה סמכות לאשר ולשלול יכולת תנועה של המכוניות הללו לפי מבחניו.

מאז מרץ האחרון, משרד התחבורה של דובאי הכריז על אישור לשירות מוניות אוטונומיות באום סוקיים וג'ומיירה, שתיים משכונות המגורים ותיירות הנחשבות בעיר דובאי. את השירות מפעילות אובר ואפולו גו, והוא כולל כיום 100 מוניות אוטונומיות שניתן להזמין ביישומון. לפי תוכניות דובאי, 25% מכלל התחבורה בעיר תהיה אוטונומית עד לשנת 2030.

עוד השנה, אבו דאבי הכריזה בחודש יולי על לוחיות רישוי ייעודיות למכוניות אוטונומיות. אלו אמורות לסייע בזיהוי המכוניות ובפיקוח עליהן. הלוחיות החדשות משמשות מכוניות בשלבי ניסוי ובשירות פעיל. הן כוללות את הכיתוב "נהיגה אוטונומית", בעוד כלי רכב בשלבי ניסוי נושאים את הלוחית "מבחן".