עשן לבן למרות קריסת המגעים: הושג הסכם לשת"פ בין הונדה לניסאן

יותר משנתיים אחרי שפורסם לראשונה דבר המגעים בין הונדה וניסאן, ואחרי פיצוץ השיחות בדקה ה-91, היצרניות הצליחו להגיע להסכמות על שותפות אסטרטגית. אלו הפרטים

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הונדה וניסאן - בקרוב בכל זאת שותפות אסטרטגיות. היצרניות היפניות הגדולות הודיעו היום (ב') על הגעה להסכם שיתוף פעולה, במסגרתו יפתחו יחד תוכנה, רכיבים אלקטרוניים וחלקים נוספים למכוניות חכמות, בתקווה לשפר את מצבן מול התחרות הסינית, שמפגינה בשנים האחרונות עליונות בתחום המכוניות החכמות והחשמליות.

זה נראה אחרת:

בהודעה משותפת לשתי היצרניות, נמסר כי החל משנת 2029 יושקו מכוניות על בסיס פלטפורמות חכמות שיפותחו בשיתוף פעולה, ושיאפשרו אבזור בטיחות ונוחות מתקדם, מקושר ואוטונומי. זאת, לאחר שההסכם - עליו הוכרז לראשונה לפני יותר משנתיים - עלה על שרטון חודשים ספורים לאחר מכן והחלתו הוטלה בספק.

ההסכם שהושג לבסוף מצומצם בהיקפו מהתוכנית המקורית, שהייתה הופכת את השתיים ליצרנית ענק יפנית ושהציעה בשלב מסוים תוכנית למיזוג מלא. במקום, מדובר בשת"פ אסטרטגי טכנולוגי שייכנס לתוקף כאמור ב-2029, שנתיים אחרי התכנון המקורי.

במסגרת ההסכם, ניסאן והונדה יפתחו יחד טכנולוגיות כמו כוח מחשוב למכוניות, פלטפורמה חשמלית ושלל רכיבים סמויים למכוניות - כולל תוכנה, רכיבי חומרה וחלקים אחרים בפלטפורמה שאינם נראים ישירות. עיצוב המכוניות ותכנון המאפיינים הדינמיים שלהם, וגם רכיבי הנעה כפי הנראה, ימשיכו להיות מפותחים בנפרד על-ידי כל יצרנית, במטרה להקנות למכוניות אופי קרוב יותר לזה שאתם מורגלים מכל מותג.

ביצרניות היפניות מקווים כי איחוד הכוחות יאפשר להן כוח מחקר ופיתוח גדול יותר ובעלות נמוכה יותר, בתקווה לייצר רמת תחרותיות משופרת מול היצרניות הסיניות. אלו שולטות כיום בתחום המכוניות החשמליות ונהנות גם מעדיפות בתחום הרכב החכם, עם קדמה טכנולוגית ומהירות הוספת תכונות (אבזור מתקדם) מהירה בהרבה מהיצרניות המערביות.

הזריזות הזו פגעה משמעותית באטרקטיביות של אלו האחרונות, בשורת הרווח שלהן והובילה - לצד גורמים נוספים - לקריסת המכירות שלהן בסין, שוק הרכב הגדול בעולם.