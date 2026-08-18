650 קמ"ש ובלי זיהום: JCB קבעה שיא מהירות על מימן

יצרנית הטרקטורים והמיכון לענף הבניה החלה גם לייצר מנוע מימן לא מזהם, שיחליף את מנועי הדיזל. כדי להפגין יכולות היא השתמשה בו כדי לקבוע שיא מהירות סנסציוני במישור המלח המפורסם של בונוויל ביוטה

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בקצרה:

יצרנית הטרקטורים JCB קבעה שיא לרכב מימן

עם 1,600 כ"ס משני מנועים ו-650 קמ"ש

מאחורי ההגה: טייס לשעבר בחיל האוויר הבריטי

במקום דיזל: JCB מוכרת בעיקר כיצרנית בריטית של טרקטורים ומיכון לענף הבניה, אבל לפני שני עשורים החלה גם לפתח מנוע דיזל שיוצע בכלים השונים. עם 4 צילינדרים בנפח 4.4 ליטר, היא הציבה שתי יחידות ממנו בהספק 750 כ"ס כל אחד בתוך רכב מירוץ ייעודי לשיאי מהירות וקבעה ב-2006 שיא מהירות של 560 קמ"ש.

כעת היא חזרה למישור המלח המפורסם של בונוויל שביוטה ארה"ב, בכדי לשבור שיא חדש, הפעם עם הנעת מימן אותה היא מפתחת. והיא קבעה שם 650 קמ"ש (חישוב מהירות ממוצעת לשני כיווני המסלול) במהלכם נצרכו 2 ק"ג מימן ותוצר הפליטה היה 18 ליטר מים.

בקצב טיסה: על הנעת רכב המירוץ החדש אחראיים צמד מנועי 4 צילינדרים בנפח 4.8 ליטר סדרתיים של JCB, למעשה מנועי בעירה פנימית שמוזנים במימן בשונה משיטת תא דלק כמו בטויוטה ויונדאי למשל. כל אחד מהמנועים מפיק 800 כ"ס הודות למערכת הצתה שונה, סעפת יניקה עם כונס אוויר מסוג NACA המסייע להפחתת מקדם הגרר ומגדש טורבו מטיטניום שמסוגל ליותר מ-150 אלף סיבובים לדקה ולדחוס בכל חצי שניה כמות אוויר דומה לזו שנמצאת באמבטיה ממוצעת.

מנוע אחד מוצב מאחורי תא הנהג והשני מלפנים, וכל אחד מהם מחובר לגלגלים הסמוכים אליו באמצעות תיבת 6 הילוכים סיקווינסיאלית של Xtrac ומערכת מצמדים מהמחפרון של JCB, היחידה שיכולה היתה לעמוד בעומס. גם מערכת הקירור שלו מורכבת, כאשר כל בוכנה למשל מחייבת מעבר ליטר שמן בכל שניה על מנת למנוע ממנה להתחמם, כמות דומה לשימון של שאר חלקי המנוע יחדיו. אגב, במקום רדיאטורים לקירור יש צמד מכלי קרח, האחד ממוקם בחרטום והשני בבליטה מאחורי חופת הנהג, ואלו מכילים 250 ק"ג - הכמות הנדרשת לכל מקטע.

שלדת הצינורות עשויה פלדה בעוד תא הנהג מוצב על תת שלדה מקרבון ומעליו קשת הגנה נוספת מפלדה. מי שישב בתוכה הוא אנדי גרין, בעברו טייס קרב (פנטום וטורנדו) בחיל האוויר המלכותי הבריטי, שגם אחראי לשיא המהירות הקודם של JCB על דיזל. עבורו המהירות שקבע לא מרגשת במיוחד, שכן כבר ב-1997 הוא קבע שיא עולם של 1,228 קמ"ש לנסיעה על הקרקע באמצעות ה-ThrustSSC, שיא שעדיין לא נשבר. הוא גם האדם היחיד כיום ששבר את מהירות הקול תוך נסיעה על הקרקע.