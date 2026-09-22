עם כל הנפט שבעולם: הכירו את מותג הרכב החשמלי מסעודיה

בסיוע סיני ועם עיצוב עתידני מציגה Ceer הסעודית חשמליות ראשונות מתוצרתה, בגרסת סדאן או SUV ועם לא פחות מ-850 כ"ס. רימאק, ב.מ.וו ויונדאי גם סייעו

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ערב הסעודית, תחת מותג רכב חדש בשם סיר (Ceer), חשפה צמד מכוניות חשמליות חדשות - למעשה דגם אחד שיוצע בשתי גרסאות: סדאן בעיצוב עתידני משופע זכוכית, ו-SUV מוגבה ועתידני לא פחות, עם לא פחות זכוכית.

את העיצוב החיצוני אפשר רק לתאר כ"יוצא דופן", או כמו הפנטזיה של יוצרי סרטי מדע בדיוני משנות ה-70 ואיך הם דמיינו שמכוניות ייראו בשנות ה-2000. אז לפחות בערב הסעודית חושבים שזה היה חזון נכון - והאקסובוט (Exobot) סדאן ואקסובוט SUV מציעים עיצוב בהשראת רכבי התצוגה הקלאסיים של פינינפארינה וג'וגארו, אלו שהיוו השראה לסרטי מדע בדיוני וגם לכמה מכוניות על בשנות ה-70, 80 ו-90, כמו לוטוס אספרי ולמבורגיני קונטאש.

בגרסה המודרנית מדובר כמובן במכוניות חשמליות, ולא במכוניות תצוגה: אלו דגמים עם הפנים לייצור, כך הסעודים, והם יציעו פלטפורמת 800 וולט מתקדמת וסוללות 112 קוט"ש גדולות שתוכננו בסיוע פוקסקון הסינית - מי שמוכרת במיוחד כיצרנית האייפון בסין אך גם כקונצרן ענק למוצרי אלקטרוניקה, בעיקר כספק ליצרניות גדולות ולא כיצרן חזית עצמאי. פוקסקון משווקת תחת מותג נפרד (פוקטרון) מאז 2020 מכוניות חשמליות, אך גם כאן בשיתוף פעולה עם יצרנית זרה - יולון הטייוואנית.

לפי סיר, ב.מ.וו, רימאק ויונדאי תורמות כולן רכיבים וטכנולוגיות. לשתי המכוניות 850 כ"ס משלושה מנועים חשמליים: אחד מאחור מתוצרת רימאק הקרואטית, שניים מלפנים מתוצרת יונדאי. הסדאן מאיצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 2.65 שניות ומציעה טווח תיאורטי של 670 ק"מ לפי תקן ה-NEDC (580-555 ק"מ בתקן ה-WLTP הנהוג בישראל), ה-SUV הכבד יותר ופחות אווירודינמי זקוק ל-2.9 שניות ומסתפק בטווח של 560 ק"מ, או 450-480 בתקן ה-WLTP.

לסדאן אורך של 526 ס"מ לעומת 502 ס"מ ל-SUV, הרוחב זהה (210 ס"מ), הגובה 143 ס"מ ו-169 ס"מ בהתאמה ולשתיהן בסיס גלגלים באורך 320 ס"מ. ממדים אלו ממצבים אותן בגזרת מכוניות הפאר, כמו מרצדס S-קלאס וב.מ.וו סדרה 7. ה-SUV מציע גם מרווח גחון מכובד של 28 ס"מ (30 ס"מ עם מתלי אוויר), בעוד הסדאן מסתפקת ב-15.5 ס"מ או 16.5 ס"מ בהתאמה. לשתיהן דלתות כנפי שחף עם זכוכיות גם בחלק התחתון, אותן ניתן להפוך לאטומות בלחיצת כפתור לטובת פרטיות עדיפה.

המכוניות החדשות יציעו שלל מערכות נהיגה וטכנולוגיה מתקדמות, בהן היגוי אחורי (עד 6.5 מעלות) לשיפור היכולת הדינמית במהירות גבוהה והקטנת רדיוס הסיבוב במהירות נמוכה; היגוי על-חוט (מופעל אלקטרונית ללא צורך בחיבור מכני ישיר); מערכת עזר אוטונומית לחנייה; מערכת בלימת חירום אוטונומית; בקרת שיוט אדפטיבית ועוד.

סיר צפויה לייצר את המכוניות החדשות בערב הסעודית. מחירן לא פורסם. ב-2028 מתוכננים דגמים נוספים, בהם רכב פנאי ופנאי-קופה קטנים ושגרתיים יותר וגם מכונית סאלון משפחתית גדולה (קטגוריה D), כלומר מתחרה למרצדס C-קלאס החשמלית שהוצגה השנה.