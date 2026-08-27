ההסבר המוזר של ב.מ.וו לחיסול המתגים הפיזיים ברכב

יצרניות רכב הבינו כי הדהירה למסכי מגע וביטול המתגים הפיזיים מגדילה סכנה לתאונה, מסרבלת את התפעול ומייצרת אנטי ברור מצד הרוכשים. בהתאם, הן חוזרות למתגים פיזיים. בב.מ.וו מתעקשים, ונאחזים בתיאוריה מפתיעה

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למה לא אמרתם קודם? אלה הצעירים שאשמים. מנכ"ל ב.מ.וו אוסטרליה, ויקרם פאווה, הגיב לאחרונה באופן מאוד לא צפוי כשנשאל מדוע ב.מ.וו זנחה מתגים פיזיים קלים ובטוחים לתפעול, לטובת הפעלת מערכות נוחות ובטיחות באמצעות מגע יד במסך ושיטוט בתפריטים ותתי-תפריטים, או באמצעות פקודות קוליות.

בשיחה עם קאר-אקספרט, טען פאווה כי לקוחות בגילאי 45 ומטה דורשים את התפעול החדשני, ולא מעוניינים במתגים פיזיים. "הם רוצים שדברים יקרו מהר, והם עושים כמה פעולות במקביל", כך טען. "אנחנו רואים שפקודות קוליות ומגע הופכות נפוצות יותר ויותר. אולי זה גם עניין דורי. זיהינו כי רבים מהדור הצעיר, בני 45 ומטה, מאמצים את הטכנולוגיות האלה בקצב מהיר יותר, משתמשים בקול, משתמשים במגע".

יש לציין שדבריו של פאווה לא היו כה מתמיהים, אלמלא התגובה השלילית העצומה שנרשמת בתעשיית הרכב בשנים האחרונות כנגד המעבר למסכים במקום מתגים. התועלת ליצרניות הרכב ברורה כמובן, שכן הפחתת מתגים חוסכת כסף בתכנון, בדיקת איכות וכמובן עלויות ייצור. אך לקוחות מתלוננים בקביעות על קשיים במציאת תפריט רצוי, היסח דעת ותסכול, ולא רק המבוגרים שבהם.

בהתאם, בשנתיים האחרונות נרשמת מגמה הפוכה של "הטפשת" המכוניות - יצרניות רבות, כולל מותגי יוקרה ויצרנית הרכב הגדולה באירופה, פולקסווגן, מחזירות בקצב מסחרר מתגים פיזיים למערכות עיקריות כמו מיזוג, התאמת תכונות הרכב ועוד. והדרישה לכך כה גדולה, עד שזה קורה אפילו בשלב יקר יחסית לשינויים - בזמן מתיחת פנים של אמצע חיי דגם, במקום בהשקת דגם חדש לחלוטין.

"אני חושב שאתה צריך להבין למה השינוי מתרחש, וברגע שאתה מבין קל יותר להבין מה יקרה גם בעתיד", אומר פאווה, במה שנראה כמו רמיזה לעתיד עם עוד פחות מתגים פיזיים. "מכונית היא לא חלק עצמאי במרחב. היא חלק ממה שקורה סביבך בחברה".

מה אנחנו חושבים: אפשר להבין את ב.מ.וו, ויכול להיות שהם צודקים. זאת אומרת, שצעירים אכן מחבבים את המראה הנקי והמינימליסטי ולא רואים בעיה בהסטת מבט ונבירה בתפריטים שונים על גבי מסך מבהיק. העניין הוא שפאווה אמור לא רק לרצות את הנוהגים בב.מ.וו, אלא גם את הולכי הרגל ושאר משתמשי הכביש, שעם כל ההבנה למולטיטאסקינג של הדור הצעיר, יעדיפו שעיניהם וידיהם יהיו מרוכזות בנעשה על הכביש, ולא איך עוברים מספוטיפיי למערכת בקרת יציבות. גישה בה גם ארגוני ומומחי בטיחות מחזיקים.