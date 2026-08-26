חסר לכם קטנוע אדוונצ'ר נוסף? ווג תסדר אתכם

לק.ט.מ יש לוחם חדש ברחובות, לווג יש קטנוע אדוונצ'ר צעיר וב.מ.וו כהרגלה עם עוד רעיון מופרע בדרך ליצור. חדשות הרכב

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אדוונצ'ר להמונים: מוטו 24, יבואנית Voge בישראל, הרחיבה היום (26.9) את היצע הקטנועים שלה עם השקת ה-SR450X. הדגם החדש מצטרף לקטנועי המותג בנפחי 125, 200, 250 ו-350 סמ"ק, ונכנס לחלק העליון של קטגוריית הביניים, עם מנוע דו-צילינדרי, מאפייני אדוונצ'ר ורשימת אבזור מרשימה.

בלב ה-SR450X נמצא מנוע טווין בנפח 398 סמ"ק, עם 42 כ"ס ב-7,500 סל"ד ומומנט מוצהר של 4.3 קג"מ. על הנייר, נתונים שאמורים לספק ביצועים גבוהים יחסית לקטנועי ביניים, ולהציב את הדגם בין קטנועי ה-300–400 סמ"ק המקובלים לבין המקסי סקוטרס הגדולים והיקרים יותר.

לדגם גלגל קדמי בקוטר "17 ואחורי בקוטר "14, שעליהם מורכבים צמיגי Maxxis דו-שימושיים. מערך המתלים מתוצרת KYB כולל מזלג קדמי הפוך ושני בולמים מאחור, עם אפשרויות כוונון ומהלכי מתלה של 122 ו-123 מ"מ בהתאמה. מרווח הגחון עומד על 180 מ"מ, גובה המושב הוא 795 מ"מ ומכל הדלק בנפח 18 ליטר.

מערכת הבלימה כוללת דיסק קדמי צף בקוטר 300 מ"מ מתוצרת J.Juan ודיסק אחורי בקוטר 240 מ"מ עם קליפר מתוצרת Nissin. מערכות הבטיחות כוללות ABS דו-ערוצי, בקרת משיכה, ניטור לחץ אוויר בצמיגים ומערכת ESS להפעלת התרעה בעת בלימת חירום.

אחד המרכיבים הבולטים במפרט הוא מכ"ם אחורי, שמספק התרעות לרוכב באמצעות חיווי במראות ויכול גם להזהיר נהגים המתקרבים מאחור. בנוסף מותקנות מצלמות Full HD מלפנים ומאחור, הכוללות הקלטת שמע ומערכת DVR. לפנסי הערפל תאורה עוקבת פנייה.

רשימת האבזור כוללת מסך TFT בגודל "7 עם קישוריות, משקף קדמי מתכוונן חשמלית, חימום בידיות ובמושב הרוכב וכן חימום נפרד במושב הנוסע. עוד מוצעים תאי אחסון ננעלים חשמלית, שקעי USB ו-USB-C, שקע כוח, מגיני ידיים וצד, חישוקי שפיצים המתאימים לצמיגי טיובלס. מתחת למושב נמצא, לדברי היבואנית, תא בנפח 45 ליטר המתאים לשתי קסדות מלאות.

השילוב בין מנוע טווין, גלגל קדמי גדול ואבזור בטיחות ונוחות עשיר עשוי להפוך את ה-SR450X למתחרה משמעותי בקטגוריה. בין היתר הוא צפוי להתמודד מול דגמים כמו ה-Zontes 368 הפופולרי, שהצליח לבסס נוכחות בשוק המקומי בזכות עיצוב אדוונצ'רי, אבזור נרחב ותמחור תחרותי.

מחירו של ה-Voge SR450X עומד על 43 אלף שקל, או 40 אלף ברכישה ישירה ללא טרייד אין. לפי המחירון שפרסמה היבואנית, עלות טיפול ההרצה ב-1,000 ק"מ היא 590 שקל, טיפול 6,000 ק"מ יעלה 590 שקל וטיפול 12,000 ק"מ יעלה 1,290 שקל; המחירים כוללים מע"מ ומתייחסים למוסך היבואנית.

ההשקה לקהל תתקיים מחר (יום ה', 27.8) אחר הצהריים, במתחם החדש של היבואנית ברחוב קיבוץ גלויות 51 בתל אביב.

הקצה של הקצה: ק.ט.מ דיוק 990 R הגיע לישראל, גרסת הקצה של המשפחה העצבנית שמנסה לענות על השאלה שאף אחד לא באמת שאל: מה עושים כשהדיוק 990 כסחיסטי לא מספיק מרגש. ה-R מצויד במנוע טווין מקבילי בנפח 947 סמ״ק, עם הספק של 130 כ״ס ומומנט של 10.5 קג״מ, עם מתלי WP APEX מתכווננים ושלל התאמות עבור רכיבה ספורטיבית.

גם בגזרת האלקטרוניקה ק.ט.מ לא ממש התקמצנה: בחזית נמצא מסך מגע TFT ענק בגודל "8.88, עם אפשרות לתצוגה מפוצלת, ניווט באמצעות מפות ומצבי רכיבה שונים. ה-ABS כוללת גם מצב ספורט ומצב סופרמוטו+ למי שמרגיש שמצב ה-ABS הרגיל קצת מנומס מדי.

ל-990 R אחריות לארבע שנים והמחיר עומד על 100 אלף שקלים עם הנחה של 10% עד סוף ספטמבר. את ההשקה ניצלו ביבואנית המותג כדי לעדכן גם את מחירו של ה-990 RC-R - מעתה 115 אלף שקלים במקום 130 אלף שקלים ותוספת של חבילת תוספות בשווי של 9,000 שקלים למזדרזים.

זה מספיק: אם חשבתם שמנוע הבוקסר הענק של ה-R18 הוא בערך הגבול העליון של ההיגיון, ב-BMW הסתכלו על 1,800 הסמ”ק שלו ואמרו: “נחמד, אבל אפשר עוד.” תמונות ריגול חדשות שפרסם מגזין האופנועים הבריטי MCN חושפות את מה שנראה כמו גרסת פיתוח מתקדמת מאוד של BMW R20, אופנוע חדש שבמרכזו צפוי לעמוד מנוע בוקסר דו-צילינדרי מפלצתי בנפח של כ-2 ליטר.

ה-R20 כבר הוצג כקונספט במאי 2024, אבל האופנוע שנצפה כעת נראה הרבה יותר קרוב למציאות: יש מחזירי אור, מתקן ללוחית רישוי, תאורה אחורית, מערכת פליטה מעודכנת ומצנן שמן גדול שלא הופיע בקונספט. במילים אחרות, לא “תראו מה בנינו לתערוכה”, אלא ״איפה אני משלם?״.

מבחינת העיצוב, ב.מ.וו ממשיכה ללכת על שילוב מסקרן בין רודסטר-רטרו לפאואר-קרוזר. פנס LED גדול עגול, מושב יחיד, מזלג הפוך מסיבי, שני דיסקים מלפנים וכמובן שני הצילינדרים העצומים שבולטים לצדדים ודואגים שאף אחד לא יתבלבל לגבי מה שמניע את העסק.

בינתיים לא נחשפו נתונים רשמיים של גרסת הייצור, אבל אם ה-R18 בנפח 1.8 ליטר כבר מספק כ-16.6 קג״מ, אפשר להניח שה-R20 לא בדיוק נבנה עבור מי שמחפש דרך רגועה לחסוך בצמיג אחורי. בכל מקרה, החדשות הטובות הן שהאופנוע שבתמונות נראה קרוב מאוד לייצור, ועל פי דיווחי, אופנועי פיתוח כבר נצפו בניסויים בגרמניה ובדרום צרפת. ייתכן גם שהשם R20 יהפוך בהמשך למשפחת דגמים, בדומה ל-R12 ול-R18.

עכשיו נשאר בעיקר לחכות לחשיפה הרשמית ולגלות כמה כוח הגרמנים הצליחו להוציא משני ליטרים ושני צילינדרים, ובעיקר כמה מהר הצמיג האחורי יבקש חילוף.