הדלק מתייקר? יש פתרון אפשרי: אלה המכוניות החסכוניות בישראל

בחסות המאבק על מיצר הורמוז שובר מחיר הדלק שיאים ויגיע הלילה ל-8.25 שקלים. מצאנו את המכוניות שיהפכו את המכה הזאת לקצת פחות כואבת, גם בלי חיבור לשקע טעינה

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אם לא תהיה הפתעה של הרגע האחרון, מחיר הדלק יתייקר הלילה ויגיע לשיא של כל הזמנים: 8.25 שקלים לליטר בנזין 95 אוקטן, זהה למחיר לפני 14 שנים, בספטמבר 2012.

יש אמנם עדיין אפשרות להפתעה של הרגע האחרון שתמנע זאת, שכן שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר הודיע על כוונתו להוריד את המס על הדלק כדי לצמצם את ההתייקרות, במה שנתפס אצל רבים כמהלך קלאסי של כלכלת בחירות, אבל נראה שהמאבק הבלתי נגמר בין איראן לארה"ב על חופש השיט במיצר הורמוז יביא דווקא להתייקרויות נוספות בהמשך.

הדרך היעילה ביותר להתמודד עם מחיר הבנזין המאמיר היא כמובן להתנתק מהתלות בו ולעבור לרכב חשמלי. עלות החשמל בטעינה ביתית עומדת כיום על בערך 10 אגורות לקילומטר נסיעה, לעומת קרוב ל-70 אגורות לרכב ממוצע עם מנוע בנזין, או 40 אגורות לרכב היברידי חסכוני במיוחד.

ומכיוון שמחירי החשמליות נמצאים כבר תקופה ארוכה בירידה למרות צמצום הטבות המס, ומכיוון שאיומים על החלת מס נסועה מלווים אותנו כבר עשרות שנים ללא מהלכים אופרטיביים, זו ללא ספק הדרך היעילה ביותר לחסוך בעלויות הנסיעה. כל עוד יש לכם אפשרות לטעינה בחניה הביתית או במקום העבודה, כמובן.

ומה לגבי רכב היברידי-נטען, הלהיט התורן של שוק הרכב ב-2026? ובכן, למרות שהוא משלב לכאורה "טוב מכל העולמות", עם נטרול חרדת הטווח ובכל זאת עלות נמוכה, מדובר בדרך כלל דווקא בשילוב החסרונות בשתי הטכנולוגיות.

אם יש לכם עמדת טעינה ביתית, תקבלו בדרך כלל מכונית עם יכולת חשמלית מוגבלת במיוחד, שנוסעת ללא בנזין למרחק ריאלי של כמה עשרות קילומטרים בלבד ולאחר מכן הופכת להיברידית מהסוג הלא ממש חסכוני, שכן היא סוחבת סוללה ששוקלת מאות קילוגרמים.

אם אין לכם עמדה בחניה הפרטית, תגלו מהר מאוד שההבטחה לצריכת דלק צנועה במיוחד (בחלק מהדגמים היא מגיעה רשמית ל-200 ואף 250 ק"מ לליטר, וכמעט בכולם היא עוברת את ה-50 ק"מ לליטר) לא קשורה כלל למציאות על הכביש, שכן היא נקבעת לפי תקני מדידה שלא מתאימים בשום צורה לנהיגה בפועל.

אז לצורך הסקירה הנוכחית בחרנו להתעלם מההיברידיות-נטענות, ועסקנו במכוניות שמתגאות בצריכת דלק חסכונית ביותר ללא חיבור לשקע, עד למחיר של 200 אלף שקלים. הנתונים שנציג כאן הם נתוני היצרן, שנמדדו בתנאי מעבדה אחידים ומספקים בסיס הוגן, אבל רק להשוואה ביניהן. בפועל הצריכה תהיה בדרך כלל גבוהה יותר, בהתאם לאופי הנהיגה והשימוש.

מקום ראשון: טויוטה אייגו X

צריכת דלק רשמית: 27 ק"מ לליטר

שילוב פשוט והגיוני של מכונית קטנה וקלה, יחד עם מערכת הנעה היברידית שהגיעה ישירות מהיאריס, מביא לנתוני צריכת דלק יוצאים מהכלל - ועל הדרך גם לשיפור ניכר בביצועים לעומת הדגם היוצא שהסתפק במנוע בנזין קטנטן. החסרון הוא המחיר הגבוה יחסית, שעומד על 124 אלף שקלים, דומה למחירן של מכוניות סופר-מיני. לעומתן האייגו צפופה בהרבה, עם מקום לארבעה נוסעים בלבד ועם תא מטען זעיר. אבל אף אחת לא תהיה חסכונית כמוה.

מקום שני: טויוטה יאריס

צריכת דלק רשמית: 26.3 ק"מ לליטר

אותה מערכת הנעה, במכונית קצת יותר גדולה וכבדה (ב-25 ק"ג), אחראית עדיין לצריכת דלק מצוינת. גם כאן המחיר לא זול, 141 אלף שקל לגרסת הבסיס, כאשר הגרסה המאובזרת יותר גם תהיה חסכונית פחות. אבל המוניטין המצוין של היאריס מבטיח גם שמירת ערך טובה מאוד, כך שאולי מדובר בעסקה משתלמת למרות מחיר הרכישה הגבוה. עדיין מעדיפים סופר-מיני זולה יותר? בסעיף הבא מחכה לכם אחת כזו.

מקום שלישי: MG3, יונדאי אלנטרה, רנו סימביוז

צריכת דלק רשמית: 22.7 ק"מ לליטר

את המקום השלישי ברשימה חולקות שלוש מכוניות מקטגוריות שונות, אך עם צריכת דלק זהה. הקטנה של MG היא גם אחת הזולות ברשימה הזו, עם מחיר כניסה של 127 אלף שקל, וגם הסינית היחידה; האלנטרה המשפחתית תהיה שלכם תמורת 170 אלף שקל, בעוד רכב הפנאי החדש של רנו, שנחת כאן לפני שבועות ספורים, נמכר ב-160 אלף שקל. ומכיוון שכך, הסימביוז הוא גם רכב הפנאי החסכוני ביותר בישראל.

מקום רביעי: טויוטה יאריס קרוס, ניסאן קשקאי, פיג'ו 208, סוזוקי סוויפט (ידנית)

צריכת דלק רשמית: 22.2 ק"מ לליטר

ארבעה דגמים שונים מצטופפים במקום הרביעי בטבלה, שניים מתוכם בקטגוריית הפנאי ועוד שניים בסופר-מיני. הפיג'ו והסוזוקי מצליחות להשיג את הצריכה המצוינת גם בלי הנעה היברידית של ממש, והן מסתפקות במערכת "היברידית מתונה" (Mild Hybrid). במקרה של הסוויפט, הצריכה הנמוכה יותר היא בגרסה הידנית, בעוד האוטומטית מעט יותר בזבזנית.

מקום חמישי: קיה נירו, דאצ'יה ביגסטר

צריכת דלק רשמית: 21.7 ק"מ לליטר

את הרשימה משלימים עוד צמד רכבי פנאי היברידיים. לנירו מערכת הנעה זהה לזו של יונדאי אלנטרה, ולביגסטר מערכת הנעה זהה לרנו סימביוז - כך שהפערים נובעים בעיקר מהבדלי משקל ואווירודינמיקה. ויש גם הפתעה: הביגסטר חסכוני במעט מאחיו הקטן דאצ'יה דאסטר, אם כי מדובר בפער זניח למדי.