היעד של אקספנג לאירופה: למכור יותר מפורד ואופל

יצרנית הרכב הסינית מכוונת גבוה, עם יעד מכירות שיהפוך אותה באירופה לגדולה מיצרניות בנות יותר מ-120 שנה. הבעיה: נפח הייצור לא מספק

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אקספנג, שחוגגת השנה בסך הכל בת מצווה, מצהירה על כוונות לאירופה. לפי הי שיופנג, יו"ר היצרנית, היא תמכור באירופה למעלה מחצי מיליון מכוניות בשנה עד סוף העשור יותר מיצרניות וותיקות כמו אופל ופורד.

סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי משמעות היעד השאפתני היא הכפלת המכירות פי יותר מ-10 מרמת המכירות הנוכחית של המותג בכל השווקים מחוץ לסין: אשתקד מכרה החברה הסינית 48 אלף מכוניות בכל שווקי הייצוא, למעלה מ-6,000 (יותר מ-12%) מהן בישראל. לשם השוואה, בשנה שעברה פורד מכרה 426 אלף מכוניות באירופה (774 שהן כ-0.2% בישראל) ואופל כ-400 אלף (1,629 שהן כ-0.4% בישראל).

את ההצהרה היומרנית מסר שיופנג במהלך תערוכת פריז, בה אקספנג השתתפה אם כי לא הציגה דגם חדש. נזכיר כי היצרנית הקטנה יחסית הייתה מחלוצות הייצור הסיני באירופה, עם דגמי ה-G6, G9 ו-P7 שמיוצרים זה מכבר בגראץ, אוסטריה, במפעל מגנה הוותיק. מוקדם יותר החודש היצרנית הצהירה כי גם ה-G9L מוכן לייצור באותו מפעל, לאחר ניסויי ייצור מוצלחים שהושלמו קודם לכן.

לפי שיופנג, "מגבלת כמות הייצור היא צוואר הבקבוק המשמעותי יותר עבור (היצרנית) באירופה". הוא לא פירט כיצד בכוונתו לפתור את הבעיה בלו"ז הקצר שנותר עד סוף העשור, קצת יותר משלוש שנים.

בשבוע שעבר, האיחוד האירופי וממשל סין הודיעו על הגעה להסכמות על צמצום ייצוא המכוניות מסין לאירופה במחצית. זאת לאחר שהצפת השוק האירופי במכוניות סיניות זולות הובילה למשבר כלכלי חריף ביבשת הקלאסית, ולמשבר חריף עוד יותר, כולל סגירת מפעלים ופיטורי רבבות עובדים, בתעשיית הרכב המקומית.

פירושו של ההסכם הוא שאקספנג כנראה לא תוכל להסתמך על ייצוא מסין כדי להשיג את יעד המכירות השאפתני שהציב העומד בראשה, ותידרש להקים פסי ייצור נוספים באירופה שיספקו את הביקוש. שיופנג לא סיפק בינתיים פרטים לגבי אילו מדינות עשויות להיבחר לייצור הנדרש או מתי תחל הקמת המפעלים הנדרשים.