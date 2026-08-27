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רואה שחורות: קיה במהדורות חדשות לספורטאז', סורנטו וקרניבל

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קיה הודיעה על מהדורה חדשה לספורטאז', סורנטו וקרניבל, תחת השם הפחות מפתיע - "מהדורה שחורה". הוא כן מגלה מה חדש: שלושת הדגמים על טהרת השחור בחוץ ובפנים, כולל שורה של חלקי מרכב, חישוקים וקישוטים בשחור. נכון לעתה אין תוכנית לשווקת בישראל.

הבסיס הוא מהדורת ה"סיגנצ'ר" הבכירה של הדגמים, שגם היא לא משווקת בינתיים בישראל. קיה מוסיפה עליה חישוקים קלים בעיצוב חדש ובלעדי למהודרה השחורה, בשחור כמובן, במה שאמור לטענת היצרנית ליצור רושם "חזק ויוקרתי".

קיה ספורטאז', סורנטו וקרניבל מהדורה שחורה מצוידות בין היתר גם בחלקי מתכת במרכב בשחור מבריק. תא הנוסעים יוצע עם ריפוד ודיפוני עור, בשחור כמובן. המושבים הקדמיים כוללים גם כיתוב "BLCK" לציון המהדורה השחורה.

המהדורה החדשה מגיעה בסמוך להשקת דגמי 2027 של השלוש בקוריאה, שמבשרים על שדרוג קל לאבזור: בסורנטו יש כעת טעינה חוטית (טייפ-סי) מהירה של עד 100 וואט גם מלפנים וגם ליושבים מאחור, חישוקי "19 מוצעים כעת בסורנטו בגרסת ה-X-ליין, והקרניבל מצטייד בתאורת לד אחורית כבר בבסיס, כמו גם בטעינה חוטית מהירה בשלוש שורות המושבים.

שלושת הדגמים נהנים כעת בקוריאה מיותר אבזור בטיחות ומותרות, כולל בין היתר התראת רכב חוצה בנסיעה לאחור עם סיוע בבלימה, נעילת ילדים אלקטרונית, תמיכה לגב התחתון לנהג ועוד.

נכון לעתה לא ידוע על שינויים למפרט של הדגמים הוותיקים בישראל. נזכיר כי באופן חריג, קיה משווקת בישראל בשנים האחרונות את הספורטאז' במקביל בשני מפרטים שונים בתכלית - רגיל, שמיוצר בתקינה אירופאית, וארוך שתוכנן עבור ארה"ב. הקרניבל משווק אצלנו בתקינה אמריקאית בלבד, וכך גם הסורנטו.

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