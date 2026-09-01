חוזרת לרלוונטיות? ג'ילי מגדילה סוללה וטווח בדגמי הפנאי

ג'ילי מתחילה לשווק גרסאות עדכניות לרכבי הפנאי עם הנעה חשמלית והיברידית-נטענת, עם סוללות גדולות יותר וטווח משופר. הפרטים בפנים

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בקצרה:

ג'ילי מעדכנת את רכבי הפנאי החשמלי וההיברידי-נטען

עם סוללה גדולה, טווח משופר ואופציה לוו גרירה

תג המחיר נותר ללא שינוי

מתעדכן לתחרות: ג'ילי מעדכנת את צמד רכבי הפנאי אותם היא משווקת כאן, ה-E5 החשמלי (שבעבר כונה EX5) והסטאריי עם הנעה היברידית-נטענת. תג המחיר נותר ללא שינוי: החל מ-162 אלף שקל לגרסה החשמלית ומ-170 אלף שקל להיברידי-נטען.

ג'ילי גם תציע לראשונה אופציה לוו גרירה שלא הוצע בעבר, אבל רק בגרסאות הבכירות של שני הדגמים (169.5 אלף שקל ל-E5 ו-183.5 אלף שקל לסטאריי) ועם כושר צנוע של 750 ק"ג בלבד.

טווח משופר: השינוי העיקרי הוא לסוללה גדולה יותר. ב-E5 עם קיבולת 68.4 קוט"ש (8.2+) המוסיפה 45 ק"מ לטווח הנסיעה התיאורטי שעומד מעתה על 475 ק"מ. הספק המנוע החשמלי (218 כ"ס) נותר ללא שינוי, אך תוספת משקל של כמה עשרות קילוגרמים אחראית לנתון תאוצה איטי יותר: 7.4 או 7.6 שניות בהתאם לרמת האבזור, איטית בכחצי שניה. יכולת הטעינה המהירה (100 קילוואט ו-34 דקות מ-10% ל-80%) נותרה ללא שינוי.

גם לסטאריי תשודך סוללה גדולה יותר (29.8 קוט"ש, 11.4+) עם טווח נקי מזיהום ל-136 ק"מ (53+) גדול יותר, והופך בכך לאחד הנדיבים בקטגוריה. קצב הטעינה המהירה גדל גם כאן אך מערכת ההנעה נותרה ללא שינוי ומשלבת בין מנוע חשמלי (218 כ"ס) המחובר ישירות לגלגלים הקדמיים, ומנוע בנזין אטמוספרי (4 צילינדרים 1.5 ליטר עם 99 כ"ס) המשמש לטעינת סוללה ומתחבר להנעה במהירות גבוהה.

מה אנחנו חושבים: ג'ילי זכתה להצלחה אדירה בתחילת העשור עם הגיאומטרי C, חשמלית ראשונה שהייתה אלטרנטיבה אמיתית למשפחתיות בנזין, והפכה בין לילה מותג שאיש לא הכיר לסיפור הצלחה מסחרר. אבל בשנים האחרונות היא סובלת מירידה במכירות, בעיקר בגלל כניסתן של מתחרות נוספות וחזקות במיוחד כמו BYD, וגם בגלל שינוי בטעם הקהל שהפנה את חיבתו להיברידיות-נטענות. אבל לא רק בגלל תנאים חיצוניים סבלה ג'ילי מירידה במכירות, שכן היצע הדגמים שלה צנוע משמעותית ממותגים סיניים מתחרים. ולכן, אם היא מעוניינת לחזור למעמדה הרם, היא תידרש לשינוי משמעותי יותר משדרוג קל.