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מהפח אל הפחת: פולקסווגן על סף הפסד

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קבוצת פולקסווגן, יצרנית הרכב הגדולה באירופה שכוללת את המותגים פולקסווגן, אודי, סיאט, סקודה, פורשה ולמבורגיני, פרסמה אזהרת רווח חריגה לשנת הכספים הנוכחית. אחרי שבתחזית הקודמת הגרמנים צפו מתח רווחים של בין ארבעה ל-5.5 אחוזים, כעת עודכנה התחזית לאחוז בלבד. במילים אחרות - כפסע מהפסד.

לאזהרה קדמה הודעה על תוכנית התייעלות חריפה, במסגרתה היצרנית תפטר 100 אלף עובדים ברחבי העולם, ובעיקר בגרמניה. זאת בעקבות ירידה חדה במכירות בסין עקב התחרות העזה של היצרניות המקומיות, אסטרטגיית חשמול שגויה שגרמה להשקת יתר ועודף ייצור אדיר, וגם מכסי מגן שהטיל נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וייקרו משמעותית את דגמי הקונצרן המשווקים בארה"ב.

לאזהרת הרווח אחראית גם מצבה החריג לרעה של פורשה, מי שהייתה עד לאחרונה דוגמה ומופת ליצרנית קטנה יחסית אך מאוד יעילה ורווחית, ואשר נפגעה קשות במיוחד מאסטרטגיית חשמול כושלת שגררה את המכירות מטה. פולקסווגן מדווחת כי תמחק לא פחות מ-6 מיליארד יורו כתוצאה מנתח האחזקה שלה בפורשה (75 אחוזים).

יצרנית מכוניות הספורט נאלצה גם להכחיש בימים האחרונים דיווחים בתקשורת האירופית, לפיהם בכוונתה לפטר 4,000 עובדים, נוספים ל-5,000 שכבר פוטרו ביולי - רובם בתוכנית פרישה מרצון. פורשה רשמה מתח רווחים של 1.1% בלבד אשתקד, מהנמוכים ביותר בעשור עבור היצרנית משטוטגרט.

אם כל הצרות הללו לא מספיקות, הרי שאחד המנהלים המוערכים בקבוצת פולקסווגן, מנכ"ל סקודה קלאוס צלמר, הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו ולעבור למתחרתה השוודית וולוו. היצרנית הצ'כית היא הרווחית ביותר בקבוצה כרגע, עם שולי רווח של 8.5% במחצית הראשונה של 2026, לעומת 2.4% בלבד במותג הליבה פולקסווגן.

לפי הערכות בתעשייה, צלמר בחר לפרוש לאחר שקידומו לתפקיד בכיר יותר בחבר המנהלים נדחה מספר פעמים. מקורות ביצרנית מעריכים כי הוא מעוניין להוכיח את יכולותיו על-ידי הבראת וולוו, המצויה בתקופה האחרונה בקשיים משל עצמה. עם כניסתו לתפקיד, ייקח את המושכות ממנכ"ל וולוו המיתולוגי האקאן סמואלסון בן ה-75, שצפוי לפרוש בחודש מאי הקרוב בתום כ-20 שנים בתפקיד.

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