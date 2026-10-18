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לא חשמלית ולא מעופפת: פורשה הציגה מכונית על חדשה

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פורשה חוזרת למקורות – בתקווה להבריא את ההווה. היצרנית הגרמנית חשפה את המישן S, קונספט למכונית על שתמוצב מעל ה-911, ואמורה לאפשר לה להתמודד מול דגמים מתחרים מבית פרארי, למבורגיני ומקלארן. זאת כחלק מהאסטרטגיה החדשה של פורשה הכוללת התמקדות ברכבי ספורט והעלאת מחיר המכירה הממוצע של הדגמים אותם היא משווקת, במטרה לשפר את הרווחיות.

היא גם מחליפה את המישן X, שהייתה קונספט למכונית על חשמלית שלבסוף לא הבשילה לייצור סדרתי. בפורשה מבטיחים הפעם שהיא תגיע לייצור סדרתי מלא, בשונה ממכוניות על קודמות כמו ה-918 ספיידר והקררה GT שיוצרו במהדורה מוגבלת.

פורשה בחרה לערוך את אירוע ההשקה על המזח ברובע קווינס בניו יורק, עם קו הרקיע של מנהטן ברקע, אותו מקום בו הושקה ב-1953 ה-550 ספיידר. מדובר באחת המכוניות המפורסמות של פורשה שעיצבו את זהות המותג, במיוחד בצפון אמריקה, שם זכתה למעמד אגדי דווקא בעקבות תקרית קשה בה הייתה מעורבת עם השחקן ג'יימס דין שנהרג בתאונת דרכים כשנהג בה ימים ספורים לאחר שרכש אותה.

המישן S תעשה שימוש בפלטפורמת מנוע מרכזי-הנעה אחורית חדשה לחלוטין שפותחה במיוחד עבורה. גרסת התצוגה שנחשפה כעת, כך נראה, עושה שימוש ברכיבים לא מעטים מה-911, אם כי היצרנית מציינת שמאמץ ניכר הושקע בעיצוב שמתכתב עם שורה של דגמים מהעבר של היצרנית: לצד ה-GT1 המיתולוגית, מוזכרות גם ה-959, בעוד 928 בעלת המנוע הקדמי תרמה את חישוקי חוגת הטלפון ומכונית המרוץ 917 תרמה את המאוורר הייחודי לקירור תא המנוע.

בפורשה מציינים כי עיצוב המכונית אמור לעמוד בשלושה עקרונות מנחים: אותנטי, עקבי, על זמני. אותה רוח שורה גם בתא הנוסעים וסביבת הנהג התכליתית ופחות דיגיטלית-עתידנית. וכך אין מסך מגע כלל, כאשר במקומו תקבלו תושבת מגנטית מתקפלת לנייד, שיכול לשמש לניווט לדוגמה. המחוונים דיגיטליים אבל בתצוגה אנלוגית קלאסית של חמש חוגות עם מד סל"ד גדול במרכז, ובמצב הנהיגה הדינמי יתר המחוונים נעים למרכז ומסתתרים מאחוריו, כדי שתתרכזו במה שחשוב.

פורשה הציבה גם מתגים פיזיים בעיצוב קלאסי, כולל מתגי משיכה במרכז הקונסולה (ד"ש משנות ה-60 וה-70), ובאופן כללי נראה שמה שאינו נדרש לחוויית נהיגה מרגשת ועוזר רק לנוחות, פשוט לא שם. מה שעוד לא שם, הוא המפרט. מכונית התצוגה, שמגיעה כתגובה מהירה של היצרנית לירידה במכירות וברווחים, וכחלק מתוכנית ארגון מחדש שכוללת ביטולי דגמים מיותרים, פיטורי אלפי עובדים ומיקוד מחדש ביסודות החברה כיצרנית מכוניות ספורט, פותחה בחופזה כהצהרת כוונות.

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