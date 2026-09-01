ב.מ.וו מבטיחה עוד שטח, הונדה נשארת בהודו וקאוואסאקי ממתינה למילאנו

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לא צריך לשנות: קאוואסאקי החלה בחשיפת דגמי הכביש העדכניים שלה ובינתיים נראה שהחליטה לא לתקן את מה שלא התקלקל. ה-ורסיס 1100, נינג'ה 1100SX, מאגורו S1 ו-W230 ממשיכים לשנה נוספת ללא שינויים מכניים או טכנולוגיים, עם חידוש עיקרי בגזרת הצבעים. אז בינתיים נמשיך ונמתין כמו כולם לתערוכת מילאנו, כדי לראות מה בכל זאת עשו שם במחלקת ההנדסה בשנה האחרונה והאם הצדיקו את משכורות העתק שהם מקבלים.

עוד GS: עוד יום, עוד דגם (באנגלית זה נשמע יותר טוב) וב.מ.וו ממשיכה לעבוד ללא הפסקה. אחרי תיעוד של S1000RR חדש, מפלצת בוקסר בנפח שני ליטרים, וקונספט עם שישה צילינדרים, תמונות ריגול חדשות חושפות אב-טיפוס מסקרן נוסף: אדוונצ'ר בינוני חדש ממשפחת ה-GS.

לפי תמונות שהופיעו בתקשורת הבריטית מדובר בדגם עם מנוע טווין מקבילי, שאמור להשתחל בין ה-F450GS הקטן לבין ה-F800GS וה-F900GS הגדולים יותר. הוא עדיין נמצא בשלב מוקדם של הפיתוח, ולפי ההערכות לא צפוי להגיע לייצור לפני 2028. מבחינה עיצובית, ב.מ.וו כנראה החליטה שמותר מדי פעם להציץ במחברת של השכנים: משקף ראלי זקוף, מיכל גבוה, אגזוז מורם וחישוקי שפיצים בקוטר "21 מלפנים ו-"18 מאחור מעניקים לו מראה שמזכיר לא מעט את ימאהה Ténéré 700. פנס ה-X המוכר בחזית הוא בערך הדבר היחיד שמזהה אותו בבירור כ-"GS".

המנוע עצמו הוא עדיין תעלומה. ידוע שמדובר בטווין מקבילי, אבל הנפח וההספק טרם נחשפו. ההערכה היא שהוא ימוקם איפשהו בין 47 כ"ס של ה-F450GS ל-103 כ"ס של ה-F900GS, פער גדול. אך ייתכן שמדובר במנוע חדש לחלוטין שיופיע בעתיד גם בדגמים נוספים. גם השלדה חדשה, ולצדה ניתן לראות מתלים ארוכי מהלך, מיגון גחון, מרווח גחון נדיב, מגני ידיים ורגליות שטח. כלומר, לפחות לפי האב-טיפוס, ב.מ.וו לא בונה כאן עוד GS שמיועד בעיקר להגיע לבית הקפה.

ומה יהיה השם? ב.מ.וו עשויה להחזיר מהמחסן את השם F650GS שנעלם ב-2013. אפשרות נוספת היא F700GS, במיוחד אם היעד הוא להתחרות ישירות ב-Ténéré 700, אפריליה Tuareg 660 ודגמי אדוונצ'ר בינוניים נוספים. בכל מקרה, אם התמונות אכן מצביעות על הכיוון הסופי, נראה שב.מ.וו מכינה GS בינוני, קליל ויותר מוכוון שטח, ואולי גם מחליף עתידי ל-F800GS. רק אל תמהרו לפתוח את הארנק: 2028 עדיין די רחוקה.

לא יגיע: הונדה משיקה בהודו את ה-ADV160 החדש, קטנוע אדוונצ'ר בנפח 156.9 סמ״ק עם כ-16 כ״ס וכ-1.5 קג"מ ויכולת לעבוד עם דלק E85 המכיל עד 85% אתנול. האבזור כולל מסך TFT ויש בקרת אחיזה, ABS, שקע USB ותא אחסון של 27 ליטר. המשקל עומד על 133 ק״ג וגובה המושב על 780 מ״מ.

נאמנה לקלישאה שעם כבוד לא קונים במכולת, הדגם מיועד בעיקר לשוק ההודי והאסייאתי, ומחירו בהודו עומד על כ-170 אלף רופי (כ-5,300 שקלים לא רלוונטים), כי עם כל הכבוד לשוק המערבי, הקהל הגדול נמצא במזרח הרחוק. ובישראל? ה-ADV160 אינו מוצע בתקינה האירופית הנדרשת לשיווק כאן, ולכן במתכונתו הנוכחית הוא פשוט לא יגיע אלינו וחבל, כי קטנוע אדוונצ'ר קטן, קל ומאובזר דווקא היה יכול לעבוד כאן מצוין.