עם כרית אוויר בטיחות: ימאהה טריסיטי 300 מתחדש

יבואניצת ימאהה מתחילה לשווק בישראל את התלת-גלגלי הפופולרי, הפעם גם בגרסה עם כרית אוויר ייחודית. הפרטים והמחירים בפנים

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מטרו פריזבי, יבואנית ימאהה לישראל, משיקה היום (ד') את הטרי-סיטי 300 החדש לשנת 2026, עם שורת עדכונים טכנולוגיים ובטיחותיים. בראשם, גרסה חדשה המצוידת בכרית אוויר מובנית לרוכב, מהלך יוצא דופן וראשון מסוגו בקטגוריית הקטנועים. מחיר הגרסה הרגילה מתחיל ב-46 אלף שקלים, הגרסה עם כרית האוויר הבטיחותית תעלה 48 אלף שקלים. לשתי הגרסאות אחריות של שלוש שנים ללא הגבלת קילומטרים.

ראשית כרית האוויר שממוקמת מול פני הרוכב על הכידון, ואמורה לשכך את תנועת הגוף הנזרק לפני בעת תאונה עם עצם לפנים. אך הדור החדש של התלת-גלגלי הפופולרי מבית ימאהה יצויד גם במערכת IMU המנטרת את תנועת הכלי ומאפשרת למערכת הבלימה לפעול בתיאום גם בזמן הטיה. לצדה מוצעות ABS, בקרת אחיזה (TCS) ומערכת בלימה משולבת UBS. המבנה המוכר של התלת-גלגל נשמר כמובן, עם צמד גלגלי היגוי מלפנים ומערכת מתלים מורכבת שמאפשרת את הטייתם המשולבת בעת פניה.

גם סביבת הרוכב עודכנה עם חזית חדשה, תאורת Led, מסך TFT צבעוני בגודל "4.2, קישוריות לסמארטפון, Smart Key ומערכת Standing Assist המסייעת לשמור על הקטנוע עומד בעצירה וזקוף בתמרונים איטיים. המנוע נותר כשהיה, בנפח 292 סמ"ק עם 28 כ"ס ותיבה אוטומטית רציפה. מתחת למושב נמצא תא אחסון המתאים, בהתאם למידותיהן, לשתי קסדות מלאות.