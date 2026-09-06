שרקו, ב.מ.וו ודוקאטי בכותרות

שרקו חושפת בישראל את דגמי 2027, ב.מ.וו מציגה מהדורה מוגבלת להולנד ויש מעתה גם יבוא מקביל בישראל לדוקאטי האיטלקית

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דוקאטי במקביל: סוכנות 12V המתמחה בייבוא מכוניות ואופנועי יוקרה תתחיל לייבא דגמי דוקאטי. עד היום ייבאה החברה אופנועי ב.מ.וו במקביל לייבוא הרשמי של דלק מוטורס. לדברי החברה, כל הדגמים נמצאים במלאי שוטף וזמינים לאספקה מיידית, ודגמים מיוחדים ניתן לייבא בהזמנה מיוחדת. כמתחייב מחוק היבוא המקביל, השירות והאחריות ניתנים בארץ על ידי היבואן הרשמי של דוקאטי (ליגל), בהתאם לתנאי היצרן.

ומה לגבי המחירים? כמקובל בחברות ייבוא מקביל, אין מחיר אחיד. ב-12V מבטיחים כי המחיר יהיה אטרקטיבי משמעותית מזה אותו דורשים בליגל, וכי יש אפשרות גם לטרייד-אין.

החל מ-60: קבוצת HM מוטורס, יבואנית שרקו לישראל, מתחילה לשווק את דגמי האנדורו העדכניים של היצרנית הצרפתית. לא פחות משבעה דגמים ישווקו כאן, כולם בגרסת Factory. שלושה דו-פעימתיים וארבעה דגמים עם מנועי ארבע פעימות בטווח מחירים שינוע בין 60 ל-86 אלף שקלים.

יש להבהיר כי דגמי 2027 אינם דור חדש, אלא בעיקר עדכון לקיימים עם שורת עדכונים ממוקדת. בכל הדגמים עודכנו הגרפיקה, המושב והמצבר, בעוד שבדגמי שתי הפעימות בוצעו גם שינויים במנגנון העברת ההילוכים וה-SE-F 300 מקבל השנה מערכת פליטה מלאה של אקרפוביץ' כציוד מקורי. כל הדגמים מצוידים בסטרטר חשמלי, תיבת שישה הילוכים, קירור נוזל ומצמד רב-דיסקי בהפעלה הידראולית.

מפרט ה-Factory כולל מזלג KYB Closed Cartridge בקוטר 48 מ"מ ובמהלך 300 מ"מ, בולם KYB אחורי עם מהלך של 330 מ"מ, בלמי ברמבו עם דיסקים בקוטר 260 מ"מ מלפנים ו-220 מ"מ מאחור, חישוקי Excel בקוטר "21 ו-"18 וצמיגי מישלן אנדורו מדיום. גובה המושב בכל שבעת הדגמים הוא 950 מ"מ ומרווח הגחון עומד על 355 מ"מ. לדגמי שתי הפעימות מכל דלק בנפח 10 ליטרים, בעוד שבדגמי ארבע הפעימות נפחו 9.8 ליטרים. שרקו לא מפרסמת נתוני משקל יבש או רטוב, הספק מרבי ומומנט מרבי.

פירוט דגמי שתי הפעימות:

SE 125 - הקל והקטן במשפחת שתי הפעימות. מפרט עיקרי: מנוע חד-צילינדרי בנפח 124.81 סמ"ק עם שסתום פליטה מבוקר אלקטרונית; קרבורטור Keihin PWK 36; שימון באמצעות תערובת של 2%; מכל דלק בנפח 10 ליטרים ובסיס גלגלים של 1,465 מ"מ. מחיר: 60 אלף שקל

SE 250 - עם יותר כוח ומומנט זמין. ההבדל: בעיקר מנוע - חד-צילינדרי - בנפח 249.4 סמ"ק. המחיר: 73 אלף שקל

SE 300 - שתי הפעימות החזק ביותר. ההבדל: מנוע בנפח 293.2 סמ"ק ובסיס גלגלים ארוך ב-20 מ"מ (1,480 מ"מ). המחיר: 78 אלף שקל

פירוט דגמי ארבע הפעימות:

SE-F 250 - מפרט עיקרי: מנוע חד-צילינדרי בנפח 248.43 סמ"ק, עם שני גלי זיזים עיליים וארבעה שסתומים. הזרקת דלק אלקטרונית מתוצרת Vitesco עם מערכת פליטה של אקרפוביץ'; מכל דלק בנפח 9.8 ליטרים ובסיס גלגלים של 1,480 מ"מ. המחיר: 75 אלף שקל

SE-F 300 - נפח ייחודי יחסית בשוק האנדורו. ההבדל: בעיקר במנוע חד-צילינדרי בנפח 303.68 סמ"ק. המחיר: 84 אלף שקל

SE-F 450 - ישווק בישראל רק בהזמנה מראש. ההבדל: מנוע חד-צילינדרי בנפח 449.4 סמ"ק ובסיס גלגלים של 1,465 מ"מ. המחיר: 85 אלף שקלים

SE-F 500 - הדגם הגדול והחזק ביותר בליין של היצרן. נפח המנוע 478.22 סמ"ק, וגם הוא ישווק רק בהזמנה מראש. המחיר: 86 אלף שקלים

Schitterend goud - יצרנית האופנועים הגרמנית ב.מ.וו מתחילה לשווק מהדורת Aurum ל-R 1300 GS גם בגרסת אדוונצ'ר עם חישוקים מוזהבים, אבזור עשיר וייצור מוגבל ל-100 יחידות מכל גרסה, שמיועדת במפתיע בינתיים רק לשוק ההולנדי. בשני המקרים סביב גרסת טריפל-בלק המוכרת והמאוד שחורה. כאן גם עם מושב וחיפויי מכל במראה אלקנטרה, ולוחית סדרה מוגבלת כדי שחרט יוכל להשוויץ לווים ופים בייחוד של הכלי שלו.

שתי הגרסאות מגיעות עם חבילות Touring,‏ Dynamic ו-Innovation, מערכת אדפטיבית לשינוי גובה הרכיבה, מערכת העברת ההילוכים האוטומטית ASA ומבחר רכיבים מקטלוג ההתאמה האישית Option 719 של ב.מ.וו. מגן הגחון ומגני מכסי השסתומים נצבעו בשחור עמוק, בעוד מזוודות הצד קיבלו פסי קישוט וכיתוב ייעודי המציין את שמה של המהדורה.

השילוב בין שחור לזהב מזכיר במידה מסוימת את צביעת ה-Bumblebee המזוהה עם ב.מ.וו, שהופיעה כבר בשנות ה-80 על גבי ה-R 100 GS מקורר האוויר. אז על אף שהמנועים ומכלולי הביצועים נותרו ללא שינוי, מהדורת Aurum מוסיפה לצמד הדגמים גם קריצה לעברה של משפחת ה-GS.