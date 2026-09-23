רכיבה מקומית על הונדה 750NC - ידיד על אמת

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מסע קל חזרה בזמן, ל-2012: ה-NC נולד כרעיון חדש בהונדה, אופנוע שנבנה סביב שימושיות יומיומית אמיתית, עם מרכז כובד נמוך, יעילות וחיסכון בדלק. וגם טוויסט הנדסי חכם שמזוהה איתו עד היום. מיכל הדלק נדד אל מתחת למושב האחורי, ובמקומו הפך אזור המיכל הקדמי לתא אחסון אמיתי שיכול לבלוע קסדה שלמה. או קניות למאנצ'יז מהסופר, או את כל הבחירות הגרועות שלכם מהפארם. זה התחיל עם ה-700, צמח ל-750 ולפני שנה עודכן העיצוב ושודרגה הטכנולוגיה. אך ה-DNA הייחודי מאוד, נשמר. אז לקחנו אותו לרכיבה.

על מה רכבנו: הונדה NC 750

הונדה NC 750 מה אהבנו: מנוע גמיש, צריכת דלק, תא מטען, ורסטיליות

מנוע גמיש, צריכת דלק, תא מטען, ורסטיליות מה פחות: מושב, תנוחת רכיבה לרוכבים גבוהים, מיגון רוח, איכות שיכוך

מושב, תנוחת רכיבה לרוכבים גבוהים, מיגון רוח, איכות שיכוך מתחרים: קאוואסאקי ורסיס 650, ימאהה טרייסר 7, ב.מ.וו F750 GS

קאוואסאקי ורסיס 650, ימאהה טרייסר 7, ב.מ.וו F750 GS מחיר: 65 אלף שקלים

את הרכיבה פתחנו במקום הכי טבעי שיש, אולם התצוגה של הונדה ברחוב שבח בתל אביב. עיר, פקקים, תכל'ס, עבודה אפורה ושוחקת. בדיוק היכן שהוא אמור להבריק. עוד רגע אחד לפני שחרור קלאץ', כיאה להונדה הוא מציג איכות בנייה מרשימה. שום דבר לא חורק, הפלסטיקה יושבת בול והמתגים מרגישים כאילו ישרדו גם אפוקליפסת הזומבים.

מסך ה-TFT בגודל "5 מציג את כל המידע שצריך בבהירות, גם כשהשמש הישראלית נותנת בראש תרתי משמע. המושב לא גבוה מדי (802 מ"מ) וכל החבילה משדרת מסר ברור: "אני ידידותי למשתמש". ועכשיו תוסיפו לזה תאורת LED מלאה, חמישה מצבי רכיבה - ספורט, גשם, רגיל, ושתי התאמות אישיות - והנדסת אנוש שמכוונת למי שבאמת חי על האופנוע שלו, וקיבלתם פרקטיקה במיטבה.

גם ברמת החומרה היבשה ה-NC מדבר ביעילות ופחות בפוזה. מלפנים יש בולם טלסקופי של Showa בקוטר 41 מ"מ עם מהלך של 120 מ"מ, מאחור מונו-שוק של Showa בחיבור PRO-LINK לזרוע האחורית, עם שבעה מצבי כוונון עומס קפיץ ומהלך של 120 מ"מ.

ולא תופתעו לשמוע שכל התמהיל הזה מסתדר יופי בעיר. למעשה, למרות נפח המנוע והעובדה שלא מדובר בקטנוע, הוא מרגיש כאן ממש, אבל ממש בבית. עם מרכז כובד נמוך ואופי מנוע רגוע, הזחילה בין נתיבים והזינוקים מהרמזורים, ההשתחלות בפקקים וההימלטות מאוטובוסים מעשנים הם אלמנטים של רכיבה שעוברים בלי שום דרמה. גם המשקל משחק פה תפקיד: 216 ק"ג רטוב עם תיבת ההילוכים הרגילה עליה רכבנו, 226 ק"ג בגרסת האוטומט. זה אמנם לא משקל נוצה, אבל ההרגשה היא שהוא מחולק חכם מספיק כדי להרגיש הרבה יותר קל ממה שמשדר המספר.

בין היתר בזכות מנוע גמיש, טווין מקבילי בנפח 745 סמ"ק, עם 57 כ"ס ב-6,750 סל"ד ו-7 קג"מ ב-2,000 סל"ד נמוך יותר. בפועל זה מרגיש קצת כמו מנוע דיזל, בקטע מחמיא. המומנט הנדיב והמוקדם חוסך את הצורך לשחק סטפס על רגלית ההילוכים, ובעיר מצאנו עצמנו חיים על ההילוך הרביעי בלי צורך מיוחד לרדת ובוודאי ללא עניין בהעלאת הילוך. זמינות כוח, זה שם המשחק, ולכך מתאים גם מצמד רך וחלק כמו חמאה ביום שרב. תענוג.

הבלמים ממשיכים את אותו קו ענייני. מלפנים יש צמד דיסקים צפים בקוטר 296 מ"מ, עם זוג קליפרים צפים בעלי 2 בוכנות ו-ABS, ומאחור דיסק יחיד בקוטר 240 מ"מ עם קליפר צף בעל בוכנה אחת, גם הוא עם ABS. על הכביש זה מרגיש בדיוק כמו שהייתם רוצים מכלי כזה: כוח בלימה טוב, מינון קל, אפס דרמה.

ביציאה לכביש המהיר ה-NC שומר על אותו קו שפוי. לא שובר שיאי מהירות, אבל עם מספיק כוח כדי להסתדר בלי שום בעיות. גם בקצב תנועה מהיר ושולל רישיון. המנוע מהמהם לו בסל"ד נמוך ורגוע, לא נותן לרגע תחושה שחסר לו אוויר. וגם דלק לא חסר. המיכל מציע קיבולת של 14.1 ליטר, וזה אומר שהגוף שלכם ידווח על צורך במתיחת איברים ושוט קפה לפני שהדלק ייגמר. רק אזהרה לרוכבים גבוהים: הגנת הרוח סבבה, אבל אם אתם נושקים ל-1.85 מ' ומעלה, כנראה שתרצו להוסיף משקף גבוה יותר.

ומה על כבישים מפותלים? ה-NC זורם, עם מספיק אחיזה ושליטה קלה כדי להפוך את הרכיבה שם לאירוע מהשורה, ולא לדרמה. הוא בטח לא יפתה אף רוכב לשייף ברכיות, אבל בזכות המנוע הגמיש אפשר לשמור על קצב רכיבה ראוי לגמרי בלי לעבוד קשה כלל. פחות התעסקות עם יחסי העברה, יותר ריכוז בקו הפנייה ובנוף. ושוב, הרביעי היה מושלם כאן.

כל זאת כשמלפנים יש צמיג 120-70 ומאחור 160-60, שניהם על חישוקי "17. זה לא סט שמיועד לשבור שיאי מסלול, אבל על כביש ציבורי ובחיים האמיתיים, הוא מושלם עבור ה-NC. משרה ביטחון, יציבות ועם אחיזה צפויה.

אז לא, ה-NC750 אינו אופנוע מרגש. תשכחו מצמרמורת בכל פתיחת מצערת ושיוף רגליות לארוחת בוקר. זה לא הכלי הזה. הוא כן מהאופנועים הכי שימושיים, אמינים ומוכחים שיש כיום. ולכן אם אתם מחפשים שותף לחיים, כזה שתמיד יגיד לכם כן, יסלח לכם על טעויות, ויגרום לכם להשאיר את מפתחות המכונית במגירה ב-90% מהזמן, ל-NC750 יש מעט מאוד מתחרים. ואם נסחף קצת לרגע, כנראה שהוא ייחודי עד כדי כך שיריב אמיתי עם סט יתרונות כה רחב, אין לו באמת.