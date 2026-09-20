סיני, איטלקי ובריטי על שניים - חדשות רכב דו גלגלי

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המשלחת הרותחת: יבואנית מותג האופנועים הסיני CFMOTO תוציא משלחת לגמר העולמי שעורכת היצרנית ויתקיים בין ה-26 ל-28 בספטמבר בדרום ספרד. במשלחת הישראלית שלושת זוכי תחרות ה-MT Challenge שהתקיימה ביוני האחרון: עמית בן נתן, סרגיי מנדריקה וגבע תלם. זו תהיה הפעם השנייה שבה מתקיים האירוע הבינלאומי שמהדורתו הראשונה נערכה ב-2025 באוסטרליה, עם כ-70 רוכבים מכ-20 מדינות שהתחרו על גבי CFMOTO 800MT-X.

השנה מתרחב האירוע ליותר מ-80 רוכבים שהעפילו לגמר לאחר סדרת תחרויות ומיונים מקומיים בכ-20 מדינות. הגמר יכלול שני ימי תחרות. בראשון יתמודדו הרוכבים במגוון משימות שיבחנו שליטה באופנוע, כולל שיווי משקל, דיוק וטכניקת רכיבה. היום השני יוקדש ל-Adventure Challenge - מסלול רכיבה מעגלי הכולל נקודות ביקורת, קטעי שטח ואתגרי רכיבה בתנאי דרך משתנים. בהצלחה.

לוחם הרחוב: מסמכי תקינה חדשים של רשות משאבי האוויר של קליפורניה (CARB) חושפים כי דוקאטי מתכננת להחזיר בשנת 2027 את גרסת ה-SP של ה-Streetfighter V4, שאמורה לקחת את הנייקד האיטלקי ולהפוך אותו לעוד קצת פחות הגיוני לשימוש בכביש הציבורי. המסמכים, שנחשפו על ידי Motorcycle.com, מגיעים כחודש לאחר שגם פאניגלה V4 SP חדש הופיע ברישומי CARB, כך שנראה שדוקאטי מתכננת להחזיר את צמד הדגמים להיצע.

לפי מסמכי התקינה, ה-Streetfighter V4 SP ישתמש באותו מנוע V4 של הדגמים הקיימים. אם נתוני ההספק יישארו דומים לאלו של ה-V4 S וה-V4 S Corse, ניתן לצפות לכ-214 כ"ס ולמומנט של כ-12.2 קג"מ.

גרסת ה-SP המקורית הוצגה ב-2022 כגרסה ממוקדת מסלול של ה-Streetfighter, עם מצמד יבש, חישוקי קרבון במקום אלומיניום, כיול מתלים שמקורו בפאניגלה, מכל דלק מאלומיניום מוברש, רגליות מכורסמות וקליפרים מסוג ברמבו Stylema R. בהמשך הגיעה גם גרסת SP2 עם צביעת ה-Winter Test המזוהה עם אופנועי המבחן של קבוצות המרוצים של דוקאטי. עדיין לא ידוע אילו שדרוגים תקבל גרסת 2027, אך החשיפה הרשמית עשויה להתקיים בתערוכת EICMA במילאנו בנובמבר, לצד ה-פאניגלה V4 SP החדש.

איך הזמן רץ: רויאל אנפילד מציינת 125 שנה מאז שייצרה את האופנוע הראשון. ועושה זאת באירוע הרכיבה המסורתי שנערך בו זמנית, בכל העולם, בעשרות מדינות ובהשתתפות עשרות אלפי רוכבים. בישראל הוא הוקדם השנה ביומיים, מאחר והתאריך המקורי הוא היום (א'), ערב יום כיפור.

האירוע שנקרא One ride נערך ברציפות מאז 2011 ומהווה חלק חשוב בתרבות הקהילה של רוכבי המותג הייחודי, תחת הסיסמה "כל רוכב, בכל דרך, מטרה משותפת אחת". והשנה הוא מוקדש להצלת אוכלוסיית נמרי ההימליה.

באירוע שנערך בישראל השתתפו למעלה מ-150 אופנועים בחסות ד.ל.ב מוטוספורט, היבואנית. לאחר התכנסות בכרם מהר"ל יצאה השיירה לרכיבה באזור עמק יזרעאל ורמות מנשה. לאחר מספר שעות רכיבה רגועה, כחלק מאופיו של המותג וחסידיו, הגיעו הרוכבים לחוות תום קול שבמושב אביאל, להפנינג שכלל ארוחת צהרים ותחרות רכיבה על זמנים בין חבילות חציר. משק קול עוסק, בין היתר, בתמיכה וריפוי בעיסוק של ניצולי טבח ה-7.10 על-ידי עבודה בסדנה לשחזור אופנועים שבמקום.

אגב, באופנוע הראשון של החברה הותקן המנוע לפני הכידון, והעביר את עוצמת המנוע האדירה (כמעט 2 כ"ס) אל הגלגל האחורי באמצעות רצועת עור ארוכה. הוא הוצג לראשונה בשנת 1901 בתערוכת האופנועים בלונדון ומחירו היה 50 פאונד.