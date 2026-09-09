מהמימון ועד החניה: הדיגיטל משנה את חוויית הרכב

מהפכת הדיגיטל מעבירה את רוב שירותי הרכב - מהמחקר שלפני הקניה, דרך המימון, הביטוח ואפילו החניה - אל מסך הטלפון הנייד. האם הצרכן הישראלי מוכן לוותר על המגע האנושי בעסקה השנייה בגודלה בחייו?

Getting your Trinity Audio player ready...

הזמנים שבהם רכישת מכונית דרשה שבועות של דפדוף במודעות, שיחות טלפון מייגעות ובדיקות פיזיות – אלה כנראה חלפו מן העולם. כיום חלק גדול מהתהליך מתבצע באופן מקוון – מהמחשב או מהטלפון הנייד. השינויים האלה עמדו בלב דיון בו השתתפו תמי גורמן כהן, סמנכ"לית שיווק ודיגיטל במנורה ERN; מיכאל אורן, מייסד ומנכ"ל חברת הפינטק Keyz; אורן כהן בוטנסקי, משנה למנכ"ל AIG ישראל; אלעד גולדפרב, מנכ"ל AION (אוריון מוביליטי); ועדיה נגבי, סמנכ"לית השיווק של פנגו.

המעבר לדיגיטל מאפשר לצרכן להגיע לשלב הרכישה כשהוא מצויד במידע מקיף שבעבר חייב פגישות פנים אל פנים. "אפשר לדעת מפרטים טכניים, צריכת דלק, אמינות, יתרונות וחסרונות, ואפילו לקבל הצעות למימון ולביטוח מבלי לצאת מהבית", אמר מיכאל אורן. לדבריו "למעלה מ־50% מהאנשים לוקחים מימון לרכב שהם רוצים לקנות".

תמי גורמן כהן הסכימה שהצרכן עושה כיום הרבה יותר שיעורי בית, והדגישה כי פריסת תשלומים נכונה היא כלי חיוני בהתמודדות עם העלויות. "יוקר המחיה מאתגר אותנו ואנחנו פשוט חייבים לעשות שיעורי בית", היא אמרה והדגישה שפתרונות מימון וסליקה מאפשרים לנהל את תקציב המשפחה בחוכמה, כל עוד החזר ההלוואה מותאם בדיוק ליכולת הפיננסית של הלקוח.

שירות דיגיטלי וחוויית הנהג

גם בעולם הביטוח המעבר לדיגיטל נרחב מאוד. כך למשל כ-90% מלקוחות AIG משתמשים כיום באתר החברה עבור מרבית המוצרים שהם רוכשים. אורן כהן בוטנסקי אמר: "הדיגיטל הוא אמצעי כדי לשפר את השירות והיא אינו בא במקום השירות". לדבריו, שילוב כלי בינה מלאכותית לטיפול במשימות הטכניות אינו מיועד להחליף את האדם, אלא לייצר לנציגים "זמן מזוקק של בן אדם לבן אדם ברגעים המורכבים".

בעולם מכירות הרכב, הדיגיטל אמנם מקל על תהליך הרכישה אך אינו מייתר את אולם התצוגה. "הרכישה עצמה בדיגיטל היא קלה", אמר אלעד גולדפרב, "אך יש חשיבות למפגש הפיזי עם המכונית. את רמת הגימור, סוג החומרים והריח של הניילונים אי אפשר להעביר דרך הדיגיטל".

בפנגו, לעומת זאת, השירות הדיגיטלי כבר התרחב לכלל חוויית הדרך – מטעינת רכב חשמלי ותדלוק ועד תחבורה ציבורית ותיירות. "כשאתה יוצא מהבית, פנגו הוא השותף שלך על הדרך", אמרה עדיה נגבי. היא הציגה שימוש חדש ב-AI, המאפשר לצלם שלט המוצב ליד מקום חנייה, ולקבל הסבר מידי איזה שירות חנייה יש להפעיל.

האנושיות בתוך האלגוריתם

תחום הניידות והשירותים לרכב צועד לעבר שילוב הדוק בין כלים דיגיטליים מתקדמים, בינה מלאכותית ניהולית ופתרונות פינטק מהירים, שיאפשרו לנהג לנהל את כל מעטפת הבעלות מתוך אפליקציה אחת. עם זאת, האוטומציה לא תעלים את הגורם האנושי, שימשיך להוות מרכיב קריטי ברגעים הרגשיים והמורכבים של הרכישה והשירות. כפי שסיכם כהן בוטנסקי: "דווקא החברות שישמרו את האישי והאנושי – הן שישיגו בידול".

הירשמו לקבלת עדכונים ומבצעים בעולם הרכב