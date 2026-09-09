החלפים מתייקרים, גובה התביעות מזנק

פאנל מומחים מיוחד חשף את העלויות הנסתרות, מורכבות התיקונים ועלייה בזיופים. למה הנהג הישראלי מזניח דווקא את הרכיבים הבטיחותיים הקריטיים ביותר כמו הבלמים והצמיגים? והאם הטכנולוגיה תמציא לנו פתרונות?

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האם עדיין ישנם סיכונים ואתגרים שממתינים לנהג רגע אחרי שהוא עוזב את אולם התצוגה עם מכונית חדשה? כינסנו דיון בהשתתפות אור בן דוד, מנכ"ל רשת קומפיוטסט; חיים מזרחי, מנהל המכירות הארצי של צמיגי ברידג'סטון; תומר שיינמן, סמנכ"ל השירות והחלפים בסמלת; ואלדד גולדשמיט, מנהל תחום בתי עסק במגדל חברה לביטוח.

הנתון המדאיג: אחד מכל חמישה נהגים בישראל עובר תאונה לאורך השנה. ואז הוא נאלץ להתמודד עם עלויות הביטוח, עלויות התחזוקה והמחירים הגבוהים שמלווים את החדשנות הטכנולוגית.

"בערך 18% מכלי הרכב בישראל בכל שנה עוברים תאונה בממוצע", אמר אלדד גולדשמיט ממגדל חברה לביטוח. הוא הסביר כי ככל שהמכוניות הופכות טכנולוגיות, עלויות החלפים והתביעות מזנקות, אך העריך כי נהיגה זהירה ושימוש נכון במערכות בטיחות יוכלו לסייע במיתון עליות הביטוח.

לצד התאונות, הנהגים מתמודדים גם עם ליקויים סמויים ונוכלויות". "אנחנו מוצאים בעיקר ליקויים בטיחותיים – צמיגים, ברקסים וגם דברים שאנשים לא היו מודעים שקיימים באוטו", חשף אור בן דוד מקומפיוטסט. הוא הזהיר כי לא ניתן להסתמך רק על ההתראות בלוח המחוונים ורק מכון מוסמך יכול לאתר את כלל הליקויים. זאת על רקע העובדה, שבמקרים רבים מוכרי הרכב מזייפים נתונים. "אנחנו רואים תופעה של זיופי קילומטראז' וגם רכבים שנגנבו וזויפו להם מספרי שלדה", אמר.

צמיגים עד הברזלים ומחשוב מסובך

אחד הכשלים החמורים ביותר הוא תחזוקת הצמיגים, שנשחקים מהר במיוחד באקלים הישראלי ומחזיקים לעיתים כשלוש שנים בלבד. "הציבור, לצערנו, לא מקפיד על כך", קבע חיים מזרחי מברידג'סטון. הוא ציין כי נהגים רבים "מגיעים לטסט עם צמיגים שכבר רואים בהם אפילו את הברזלים". לדבריו – "בסופו של דבר כל הרכב יושב על ארבע חתיכות גומי ברוחב של כף יד – וזה מה שמפריד בין חיים למוות".

במקביל, המעבר לרכבים עתירי טכנולוגיה הופך כל תקלה לאתגר מורכב. "מורכבות התקלות הולכת ועולה", הסביר תומר שיינמן מסמלת. הוא הבהיר כי העושר האלקטרוני והחיישנים דורשים ציוד אבחון מתקדם: "הרכב המודרני מייצר את הצורך בהגעה למרכז השירות".

תחום תחזוקת הרכב והשרשור הפיננסי שלאחר הקנייה צועד לעבר תלות טכנולוגית מוחלטת בדיאגנוסטיקה ממוחשבת, לצד התייקרות מתמשכת בעלויות החלפים והביטוח. בעתיד, ניטור דיגיטלי בזמן אמת של מצב כלי הרכב והצמיגים עשוי להפוך לחלק בלתי נפרד מפוליסות הביטוח, כך שנהגים שיזניחו טיפולים יספגו סנקציות כספיות מיידיות.

בסופו של דבר, המכונית החכמה ביותר עדיין תזדקק ליד מקצועית ולעין בוחנת. שום טכנולוגיה לא תוכל להחליף תרבות תחזוקה בסיסית ואחריות אישית של הנהג ברגע שהוא עולה על הכביש.

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