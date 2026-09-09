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לא רק למכור אופנועים: כך בונים קהילת רוכבים

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הנתון המפתיע ביותר מאחורי מהלכי ההתרחבות של יבואנית הדו-גלגלי ורכבי השטח ד.ל.ב מוטוספורט, אינו רק החזרת קטנועי פיג'ו לכבישים, אלא הזהות של האדם שעומד בראשה. ירון בן אלי, מנכ"ל ד.ל.ב מוטוספורט מקבוצת לובינסקי, , חשף נתון יוצא דופן: עד כה היו בבעלותו יותר מ-100 אופנועים ומדי יום הוא גומא כ-200 ק"מ על רכב דו-גלגלי, בדרך מביתו בזכרון יעקב למשרדי החברה בראשון לציון. "אני קודם כול רוכב ואחרי זה מנכ"ל", אמר בן אלי. הוא מביא איתו ניסיון ניהולי מעולמות הטכנולוגיה והאי-קומרס, אך קודם כול תשוקה טהורה לכביש.

הקאמבק של פיג'ו והחדירה לכביש

אחד המהלכים המשמעותיים של החברה לחודשים הקרובים הוא חזרתם של קטנועי פיג'ו לשוק הישראלי, כאשר המשלוחים הראשונים צפויים להגיע עד סוף השנה. בן אלי ציין כי לצד השקת דגמים חדשים, התבצעה עבודה מקיפה לשיפור זמינות חלקי החילוף, הפחתת עלויות התחזוקה והוזלת מחירי הכלים: "אנחנו משיקים מחדש את פיג'ו עם דגמים חדשים, ואני מאמין שנמכור פה המון כלים של פיג'ו".

במקביל, החברה שמה לה ליעד לחזק את נוכחות מותג KTM בסגמנט אופנועי הכביש, מעבר לשליטתו המוכרת במרוצי האקסטרים-אנדורו הנחשבים ביותר. "KTM לא מספיק מוכרת בעולם הכביש בישראל ויש לה כלים מדהימים", אמר בן אלי. כדי לתמוך במהלכים אלו, ד.ל.ב משקיעה רבות בבניית קהילת רוכבים ענפה ומקיימת כ-150 אירועים בשנה. לדבריו, "הרוכב בא לפני האופנוע. אני רוצה שהוא יגיד: אני רוצה להיות חלק מהמשפחה הזו".

מפלצות שטח ושירות במרכז

גזרה רותחת נוספת היא תחום רכבי השטח. בן אלי סיפר על השקת ה-Polaris RZR Pro R החדש, המצויד במנוע עוצמתי של 275 כוחות סוס. הוא הביע אופטימיות לגבי ההמשך: "אני רואה ב-2027 עוד צמיחה משמעותית". כדי לתמוך בצמיחה זו, החברה פועלת להרחבת רשת הסוכנויות, בוחנת הקמת מוסך מרכזי חדש ומשפרת את המענה הלקוחי. "אנחנו בוחנים כל דבר שיכול לקדם את רמת השירות ואת חוויית הלקוח", הדגיש.

מבחינת בן אלי, השאיפה אינה מסתכמת במכירת ברזלים וגלגלים, אלא ביצירת מעטפת שלמה: "אני רואה את ד.ל.ב כאקו-סיסטם של חוויות. הרוכב לפני האופנוע והנהג לפני כלי השטח. לשים את האדם במרכז לפני המכונה – זו השאיפה שלי".

חוויית בעלות שלמה

ענף הדו-גלגלי ורכבי הפנאי בישראל צועד בבירור מעבר למודל הקלאסי של "מכירה ושירות". בעולם שבו הפקקים בכבישים מחריפים, הכלים הדו-גלגליים הופכים מפתרון דחק לצורך קיומי. העתיד של התחום יישען על שני אדנים מרכזיים: טכנולוגיה וביצועים מחד (מנועים חזקים, כלים נטענים ושיפורי בטיחות), לצד בניית קהילות וסגנון חיים מאידך. היבואניות שיבלטו בעתיד לא יהיו אלו שימכרו את הכלי הזול ביותר, אלא אלו שידעו להעניק לרוכב חוויית בעלות שלמה, רשת שירות אמינה וקהילה עוטפת לאורך כל הדרך.

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