האיום החות'י מייקר את המכוניות בישראל

כ-300 אלף מכוניות חדשות מגיעות לישראל מדי שנה, אך שיתוק נמל אילת בעקבות איומי החות'ים יצר פקק לוגיסטי שמייקר את עלויות ההובלה הימית ומעכב מסירות. מה עושים? כינסנו דיון באולפנים

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כיצד מתגברים על האתגרים הלוגיסטיים המורכבים, בדרך של הרכב החדש מאוניית המטען ועד לכבישי ישראל? כינסנו דיון בהשתתפות יואב צוקרמן, המשנה למנכ"ל נמל המפרץ בחיפה; נועם פדידה, מנכ"ל מאן; עילי גזית, מנהל חטיבת היבוא באלבר; וירון שוורץ, מנהל האגף הבכיר להנדסה ברשות הספנות והנמלים. בדיון נחשפה המציאות הבעייתית שבה כ-300 אלף מכוניות חדשות המגיעות לארץ מדי שנה נתקלות בצווארי בקבוק קשים ובנמלים קורסים.

הדרך המתארכת והנמל שהפך לחניון

הסיבה המרכזית לטלטלה בענף היא האיום החות'י בים האדום, שהשבית לחלוטין את היבוא דרך נמל אילת. יואב צוקרמן, המשנה למנכ"ל נמל המפרץ בחיפה, הסביר: "כבר למעלה משנתיים שמכוניות כמעט ולא מגיעות לנמל אילת. האוניות נאלצות להקיף את אפריקה – מסע המאריך את הדרך בכמעט חודש ומייצר עומס כבד בנמלי הים התיכון". צוקרמן מחה על הפיכת שטחי הנמל לפתרון אחסון מתמשך והדגיש: "הנמל הוא לא חניון".

העיקוף הממושך והפקקים הימיים מגולגלים ישירות אל כיסו של הצרכן. עילי גזית, מנהל חטיבת היבוא באלבר, ציין: "כל מקטע כזה פשוט מייקר משמעותית את עלות הרכב עוד לפני שמכרת אותו, כשהובלה עוקפת אפריקה מכפילה ואף יותר את מחירי השילוח".

שנה עד המסירה והמחיר שמשלם הציבור

בעולם המשאיות ורכבי העבודה, הסיבוך הלוגיסטי קשה עוד יותר. נועם פדידה, מנכ"ל מאן, ציין כי משאית מגיעה לעיתים כשלדה בלבד ונדרשת לבניית מרכב והתאמות מורכבות: "בעולם רכבי העבודה זה יכול להיות תהליך של גם שנה".

הפקק בנמלים אינו פוגע רק ברישוי כלי הרכב אלא משפיע לרעה על כלל המטענים והסחורות שנכנסים למדינה. ירון שוורץ, מנהל האגף הבכיר להנדסה ברשות הספנות והנמלים, הזהיר מפני ההשלכות של הפיכת הנמלים לצוואר בקבוק וקבע כי "הציבור בעצם משלם על זה ביוקר". שוורץ הבהיר כי המדינה מגבשת צעדים לצמצום ימי האחסנה בנמלים כדי לתמרץ יבואנים לפנות רכבים במהירות.

הסתגלות לסיכונים הגיאופוליטיים

תעשיית לוגיסטיקת הרכב צועדת לעבר פתרונות הוליסטיים המבוססים על גמישות תפעולית והפחתת ימי ההמתנה. העתיד יכלול הרחבת מתחמי אחסון בונדד מחוץ לנמלים, הגברת השימוש ברכבות מטען להנעת כלי רכב, והעברת חלק מתהליכי ההכנה למסירה (PDI) ישירות לשטחי הנמל. כפי שסיכם צוקרמן: "צריך פשוט לפתור באופן הוליסטי את כל השרשרת. שחרור צווארי הבקבוק והסתגלות לסיכונים הגיאופוליטיים יהיו המפתח לייצוב מחירי כלי הרכב ולקיצור זמן ההמתנה של הנהג הישראלי.

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