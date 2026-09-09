כשהרכב הופך למחשב, גם המוסך חייב להשתנות

Getting your Trinity Audio player ready...

תסתכלו על המכונית החדשה שקניתם: כשחושבים על זה – מדובר במחשב שנוסע על ארבעה גלגלים, אם תרצו אפילו רשת מחשבים סבוכה שחשופה לפגיעה מווירוסים ומתקפות סייבר בדיוק כמו המחשב האישי שלכם. השינוי התפיסתי הזה מעמיד את ענף התחזוקה והמוסכים בפני אתגר. בזה עסקה השיחה באולפן, בה השתתפו מומחים בתחום: יניב טוכמן, מנכ"ל מכללת מוטוגת למקצועות הרכב והתחבורה; קובי סבן, מנכ"ל רשת המוסכים בקבוצת שלמה; אבי בלס, מנהל מחלקת ההדרכה בטלקאר; וראלף דיאמונד, סמנכ"ל הנדסה בחברת הסייבר לרכב אניגמטוס.

הדרישות מעובדי המוסך של היום השתנו מקצה לקצה. יניב טוכמן הסביר כי המכונאי של פעם פינה את מקומו לאיש טכנולוגיה רב-תחומי שנדרש לשלוט באנגלית, בניתוח נתונים ובתקשורת מול מערכות היצרן. "הרכב של היום הוא לא הרכב של פעם", אמר טוכמן, "הוא לא יכול להיות רק מכונאי או רק חשמלאי. הוא חייב שיהיה לו מגוון של יכולות".

המורכבות הטכנולוגית הזו חודרת גם לתיקונים השגרתיים והיומיומיים ביותר. קובי סבן הדגים כיצד אפילו פגיעת פח קלה או החלפת פגוש דורשות כיום כיול מורכב של חיישנים ומערכות בטיחות אקטיביות. "זה מחשבים שפשוט יש מסביבם קופסה עם ארבעה גלגלים", אמר סבן והבהיר את גודל האחריות: "אתה צריך להחזיר את הרכב למצבו התקין והבטיחותי".

לצד המורכבות הגוברת, ענף הרכב מתמודד עם פער עמוק בהכשרת כוח אדם מתאים. אבי בלס הצביע על הפער שנוצר בין ההסמכות הבסיסיות של משרד התחבורה לבין הדרישות בשטח. לדבריו, המקצוע המבוקש ביותר כיום הוא מאבחן רכב בעוד שהמכונאים הקלאסיים הולכים ונעלמים. בלס ציין כי משרד התחבורה אמנם מחייב הכשרה בסיסית לרכב חשמלי, אך "ישנו פער גדול מאוד בין הרמה הבסיסית לבין הרמה של המנהל המקצועי של המוסך".

אולם האתגר הגדול ביותר של העידן החדש הוא איום הסייבר. החיבור המתמיד של המכונית לרשת ועדכוני תוכנה מרחוק (OTA) מייצרים פתח למתקפות עוינות. ראלף דיאמונד, סמנכ"ל הנדסה באניגמטוס, מזהיר מפני הגידול באירועי הסייבר בתחום הרכב ברחבי העולם. "הרכב הפך להיות רשת מחשבים על גלגלים, וכמו מחשב בבית הוא חשוף לווירוסים", הסביר דיאמונד, וכשנשאל לגבי מידת החשיפה של כלי רכב מחוברים הדגיש: "הכול אפשרי היום בתחום הזה".

מוסך סטרילי

תחום תחזוקת הרכב צועד בבירור לקראת מיזוג מלא עם עולם הייטק והסייבר. המוסך הפיזי של העתיד ייראה פחות כמו בית מלאכה משומן ויותר כמו מעבדת מחשבים ואבחון סטרילית. בעתיד הקרוב, תחזוקת הרכב לא תתמקד רק בהחלפת רכיבים מכניים או שמן, אלא באבטחת סייבר שוטפת, עדכוני תוכנה מרחוק וכיול מדויק של מערכות אוטונומיות. יתרה מזו, המחסור במכונאים קלאסיים יאיץ את השילוב של כלי בינה מלאכותית ואבחון מרחוק. כדי לשרוד, הענף יידרש לסגור במהירות את פערי ההכשרה ולהבטיח שכל טיפול תקופתי יכלול לא רק בדיקת בלמים, אלא גם אבטחה מוחלטת מפני פריצות תוכנה.

הירשמו לקבלת עדכונים ומבצעים בעולם הרכב