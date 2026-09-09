שינויים טקטוניים בשוק הרכב הישראלי: רבע מהמותגים הסיניים כבר נעלמו מהשוק

המהפכה הסינית ומבול המותגים החדשים שטפו את שוק הרכב הישראלי, אך התחרות העזה ומבצעי "אפס קילומטר" מביאים לסינון אכזרי של שחקנים. בפאנל המומחים נחשפו האתגרים של הצרכנים, שחיקת שוק המשומשות והחשיבות הקריטית של יבואן עם גב חזק

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מתוך כ-40 מותגי רכב חדשים שנכנסו לישראל בשנתיים האחרונות בלבד, לא פחות מעשרה מותגים כבר נעלמו לחלוטין מהנוף. הנתון הדרמטי והמפתיע הזה ממחיש עד כמה שוק הרכב המקומי עבר מהפכה בקצב מסחרר, כאשר עשרות דגמים מתחרים על כיסו של הצרכן לצד זינוק מטאורי של המותגים הסיניים שתופסים כיום כ-45% מהשוק. בדיון השתתפו כמה ממובילי ענף הרכב בישראל: ארז סבג, סמנכ"ל הרכב הפרטי בקבוצת כלמוביל; רונן יבלון, מנכ"ל ג'ילי ישראל מקבוצת יוניון; שגיב מגר, מנכ"ל קבוצת טרייד מוביל; ואורן אוחנה, סמנכ"ל הרכב בקבוצת מכשירי תנועה.

בניגוד להערכות עבר כי מדובר בגל חולף, המשתתפים בפאנל הסכימו כי כללי המשחק השתנו ללא היכר. רונן יבלון הדגיש את המקור העולמי לשינוי וציין כי כ-33% מכלי הרכב בעולם מיוצרים כיום בסין. לדבריו, השוק המקומי חווה תהליך ניקוי וסינון טבעי: "מדובר באמת על שינוי טקטוני בעולם הרכב", אמר יבלון, "מתוך 40 מותגים שנכנסו בשנתיים האחרונות, עשרה כבר נעלמו".

אורן אוחנה הסכים כי הנוכחות הסינית הפכה לעובדה קיימת בשטח: "אני חושב שזה השוק, וצריך להתרגל לזה. זה 50% מהשוק וזה ילך ויצמח". לאור התנודות במותגים החדשים, אוחנה הפנה זרקור לאחריות הצרכנית והזהיר: "אני ממליץ לכל לקוח ללכת רק ליבואנים חזקים, כי בסוף צריך לטפל ברכב, צריך חלפים לרכב וצריך למכור את הרכב".

ארז סבג חיזק תפיסה זו והסביר כי התחרות כיום עברה מן המוצר הפיזי אל מעטפת הביטחון והשירות לאורך זמן. לדבריו, בשוק שבו יצרנים צצים ונעלמים, גב היבואן הופך לשיקול המרכזי בעת הקנייה: "הלקוח בוחר בהרבה מקרים בכלמוביל עוד לפני שהוא בוחר במותג עצמו", טען סבג.

מן העבר השני, שוק כלי הרכב המשומשים חווה טלטלה לא פחות עוצמתית. שגיב מגר ציין כי מול כ-300 אלף כלי רכב חדשים שנמכרים בשנה, מתבצעות כמיליון עסקאות ברכב משומש. עם זאת, מבצעי "אפס קילומטר", שהיוו כ-30% ממסירות כלי הרכב עד סוף יולי, משנים לחלוטין את יחסי הכוחות. "שנת 2026 היא שנה של קונים", אמר מגר, והבהיר כי ההנחות האגרסיביות על רכב חדש מקשות מאוד על תמחור ומכירת מכוניות יד שנייה.

הגורם האנושי

ענף הרכב בישראל צועד בבטחה לעבר עידן של טכנולוגיה מתקדמת ומורכבות. השוק ימשיך להעמיק את המעבר להנעה חשמלית והיברידית, טכנולוגיות טעינה מהירות, שילוב עמוק של בינה מלאכותית בתא הנוסעים ומודלים חדשים של שירותי תחבורה גמישים שמייתרים בעלות מלאה של כלי הרכב. אולם לצד החדשנות הטכנולוגית, סביב השולחן הייתה הסכמה מקיר לקיר כי העתיד יישאר תלוי בגורם האנושי. כפי שסיכם מגר: "בסוף מילת המפתח, גם ב-AI, היא האנושיות שלנו". בשוק הצפוף והדינמי של המחר, המותגים והיבואנים שישרדו לא יהיו רק אלה שמציעים את המסכים הגדולים ביותר, אלא אלה שידעו לספק שירות, חלפים, אחריות וגב איתן ביום שאחרי הרכישה.

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